União bate o Jabaquara em Santa Bárbara e agora pega a Francana nas quartas

Equipe barbarense conseguiu o triunfo por 1 a 0 na tarde deste sábado, com gol marcado pelo atacante Maçola

O União Barbarense conseguiu uma importante vitória neste sábado (30), contra o Jabaquara, por 1 a 0, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela 15ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista da Série A4.

Com o resultado, o Leão da 13 chegou aos 22 pontos, ficando na oitava colocação, a última do grupo que avança às quartas de final. O adversário na próxima fase será a Francana, melhor time da competição, em data e horário que ainda serão definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Jogadores comemoram o gol do Leão neste sábado – Foto: Reprodução / Futebol Paulista / FPF

O Jabaquara, por sua vez, também teve motivos para comemorar, já que, mesmo perdendo, conseguiu escapar do rebaixamento, fechando na 13ª colocação, com 11 pontos. Os times que caíram para a quinta divisão foram Independente, de Limeira, e América, de São José do Rio Preto.

O primeiro e único gol da partida veio aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Danilinho recebeu na direita, em profundidade, adentrou a área e cruzou na medida para Maçola, que se antecipou ao defensor e completou para as redes, fazendo 1 a 0, para delírio da torcida.

Agora, a equipe do técnico Toninho Cobra aguarda as confirmações sobre o duelo das quartas, mas já se sabe que o primeiro jogo será em Santa Bárbara d’Oeste, enquanto o segundo acontece em Franca. O mais provável é que a partida de ida seja jogada já no próximo sábado (6).