União Barbarense vence jogo-treino contra o União São João

O União Barbarense disputou no último sábado (25) um jogo-treino contra o União São João, no Estádio Municipal Joel Fachini, em Araras. A atividade foi disputada em dois tempos de 40 minutos e teve vitória do Leão da 13 por 1 a 0.

União venceu amistoso no sábado – Foto: União Barbarense / Divulgação

Este foi o segundo jogo realizado pelo União durante a preparação para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Antes, o clube havia empatado com o Rio Claro. O nome do autor do gol unionista não foi divulgado pelo clube, que ainda não anunciou nenhum atleta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Comandado pelo técnico Toninho Cobra, o União Barbarense retorna ao futebol profissional após dois anos de inatividade.

Na Bezinha, a equipe está no grupo 4 ao lado de Amparo, Colorado Caieiras, Ska Brasil, Paulista de Jundiaí e Rio Branco. A estreia será no dia 23 de abril, às 11h, fora de casa, contra o Colorado Caieiras.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.