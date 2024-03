União Barbarense perde para o Ska Brasil e sai da zona de classificação à próxima fase

O União Barbarense perdeu por 1 a 0 para o Ska Brasil neste sábado (23), em Santana de Parnaíba, e saiu da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4.

Jogo foi realizado em Santana de Parnaíba – Foto: Ska Brasil/Divulgação

O único tento saiu logo aos 4 minutos do primeiro tempo, quando o lateral-direito Gabriel Sales, do Leão da 13, tocou errado para trás e serviu o atacante Ueslei Junior, do Ska, que avançou em direção ao gol unionista e finalizou no canto.

Com a derrota, o time barbarense, que poderia ter garantido vaga antecipada a depender da combinação de resultados, caiu da oitava para a nona posição, com 19 pontos. Apenas os oito primeiros avançam para o mata-mata.

O União foi ultrapassado justamente pelo adversário deste fim de semana, que chegou aos 20 pontos e assumiu a oitava posição.

O Leão precisará correr atrás do prejuízo na última rodada da fase classificatória, no próximo sábado, às 15h, quando recebe o Jabaquara no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.