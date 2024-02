Derrota por 1 a 0 mantém o Leão da 13 com apenas um ponto conquistado, ficando na 14ª posição da classificação

O União Barbarense perdeu mais uma partida válida pelo Campeonato Paulista da Série A4, desta vez pela terceira rodada, contra a Francana, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca. Com o resultado, o Leão da 13 segue com apenas um ponto na competição e em 14º lugar entre os 16 times da disputa.

Jogadores da Francana comemoram o gol da vitória, marcado por João Pedro – Foto: Reprodução / Futebol Paulista / FPF

O único gol da partida foi marcado por João Pedro, aos 34 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta da ponta esquerda, ele subiu entre a defesa unionista e marcou de cabeça, deixando o 1 a 0 no marcador.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após mais um tropeço na competição estadual, o Leão da 13 volta a campo neste final de semana, no sábado, quando recebe o Barretos, às 15h, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela quarta rodada do certame.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os oito melhores avançam para o mata-mata, e os dois finalistas sobem para a Série A3. Os dois últimos, por outro lado, caem para a quinta divisão.