União Barbarense anuncia o terceiro teste para a Bezinha, contra o Mogi Mirim

Jogo-treino será fora de casa, às 10h de sábado; no dia 8 de abril, adversário será o União São João

O União Barbarense anunciou nesta terça-feira (28) mais um jogo-treino visando a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. No sábado (1º), a equipe enfrenta o Mogi Mirim, às 10h, fora de casa. Este será a terceira partida preparatória nesta pré-temporada.

Toninho Cobra é o comandante do União Barbarense – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Antes, o Leão da 13 empatou sem gols com o Rio Claro e venceu o União São João de Araras, por 1 a 0. A temporada de 2023 marca o retorno do União ao futebol profissional, após dois anos de hiato. Nesta volta, o time será comandado por Toninho Cobra, que assumiu a equipe no dia 14 deste mês.

Ainda nesta terça, o clube confirmou outro jogo-treino para o dia 8 de abril, quando o time enfrentará mais uma vez o União São João, desta vez em Santa Bárbara. A estreia na Bezinha será no dia 23 de abril, às 11h, contra o Colorado Caieiras, fora de casa.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.