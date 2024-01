União Barbarense empata em jogo-treino contra o Pouso Alegre, em MG

Lúcio Borges enalteceu a experiência dos atletas classificando o jogo-treino como de alto nível - Foto: União Barbarense_Divulgação

O União Barbarense ficou no empate em 0 a 0 com o Pouso Alegre, que irá disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, em mais um jogo-treino de preparação para o Campeonato Paulista da Série A4. A atividade foi realizada na tarde desta quarta-feira (17), no estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG), que fica a aproximadamente 225 quilômetros de Santa Bárbara d’Oeste.

Foram dois tempos de 45 minutos cada, nos quais a equipe mineira teve maior domínio e o Leão da 13 testou várias formações, inclusive com três zagueiros.

“O time, de fato, foi exigido de maneira diferente em relação às partidas anteriores. Mais um jogo-treino de alto nível. A gente pode finalizar mais vezes, chegamos mais vezes próximo à área o que é um fator positivo, mas temos ajustes a fazer até a estreia”, avaliou o técnico Lúcio Borges.

Esse foi o quarto jogo-treino anunciado pelo União. Até então, o time venceu o Desportivo Brasil e o Rio Claro Sub-20 e empatou com Capivariano e Pouso Alegre. Um novo teste deverá ser agendado para o próximo sábado (20), à tarde, possivelmente contra o Independente de Limeira.

A estreia do Alvinegro barbarense será no dia 27 de janeiro, às 15h, contra o América, em São José do Rio Preto.