Jogando em Santa Bárbara, Leão da 13 ficou no 0 a 0 e adiou a confirmação da sua vaga no mata-mata

O União Barbarense adiou mais uma vez a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Jogando no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, o Leão da 13 empatou em 0 a 0 com o Vocem, em partida válida pela quinta rodada da terceira fase.

Caso conquistasse a vitória, a equipe de Santa Bárbara d’Oeste teria carimbado oficialmente a classificação para a próxima fase da competição. Com o empate, o União chega a nove pontos e permanece na liderança do Grupo 15 da 3ª fase, três à frente de São-Carlense e América, que ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente.

Apesar de permanecer na lanterna, com cinco pontos, o Vocem ainda tem chances remotas de se classificar. Na próxima e última rodada da terceira fase do Estadual, que será disputada no próximo sábado (19), às 15h, o União Barbarense enfrenta o São-Carlense, fora de casa, enquanto Vocem e América jogam em Assis.

Se vencer ou empatar na próxima rodada, o Leão da 13 estará matematicamente garantido nas quartas de final da competição estadual.

Se for derrotado, poderá ver o time de São Carlos e o América de Rio Preto igualarem a pontuação na classificação, no entanto, o União Barabrense leva a melhor nos critérios de desempate. Neste caso, o time de Santa Bárbara só seria eliminado se o América conseguisse tirar três gols de diferença no saldo.

Já para o time de Assis conseguir a classificação às quartas da Bezinha é necessária uma vitória na rodada final do certame, assim como um tropeço do Grêmio São-Carlense.

Na outra partida de um time da RPT (Região do Polo Têxtil) na Bezinha, nesta quarta, o Rio Branco venceu o Jabaquara pelo placar de 3 a 0, em Americana.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.