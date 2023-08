Jogando fora de casa, Leão da 13 ficou no 0 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata da competição

União Barbarense e Grêmio São-Carlense se enfrentaram neste sábado – Foto: Grêmio São-Carlense / Divulgação

Após ter sido adiada por duas rodadas, a classificação do União Barbarense às quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, foi confirmada. Neste sábado (19), o Leão da 13 enfrentou o Grêmio São-Carlense no estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos, e empatou por 0 a 0.

Com este resultado, ambas as equipes estão classificadas para a próxima fase e se enfrentarão nas quartas. O União chegou a dez pontos e encerrou a terceira fase na liderança do Grupo 15 da competição, enquanto o São-Carlense ficou com sete pontos e terminou na segunda posição da chave, empatado com o América de Rio Preto, mas à frente nos critérios de desempate.

Durante a terceira fase, o Leão se destacou pela solidez defensiva, que foi o principal motivo pela classificação da equipe de Santa Bárbara d’Oeste. Por outro lado, encerrou a etapa com o pior ataque de sua chave, marcando apenas três gols em seis jogos.

O primeiro jogo das quartas de final será no próximo fim de semana, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara, com dia e horário a ser definido pela FPF (Federação Paulista de Futebol). A tendência é de que seja no sábado (26), às 15h. A volta será na semana seguinte, em São Carlos.

Os demais confrontos de quartas de final serão entre Taquaritinga e Rio Branco; União São João e Nacional; e Catanduva e Francana.

