Clube de Santa Bárbara acertou as contratações do goleiro Maicon Gabriel e do meia Pedro Henrique

O União Barbarense anunciou nesta terça-feira os dois primeiros reforços para a disputa do Campeonato Paulista Série A4 de 2024. O clube acertou as contratações do goleiro Maicon Gabriel e do meia Pedro Henrique.

Técnico Lúcio Borges vai comandar o União na Série A4 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Maicon, de 21 anos, teve como seu último clube o Sertãozinho, além de passagens por Independente de Limeira, Velo Clube, Cruzeiro e outros. Já Pedro Henrique estava no Passo Fundo (RS), mas também atuou por Criciúma (SC) e Fluminense (RJ).

Além de anunciar os reforços, o Leão da 13 ainda informou que as atividades visando a A4 terão início na próxima segunda-feira (27).

O União inicia a disputa sob o comando do técnico Lúcio Borges, de 33 anos, que é natural de Americana e já passou pelas categorias de base do Rio Branco. O trabalho no Leão será seu primeiro à frente de uma equipe profissional.

A quarta divisão do Campeonato Paulista vai começar no dia 27 de janeiro de 2024, com jogadores acima de 23 anos e mesma fórmula de disputa da Série A3.