União Barbarense anuncia novos nomes para a disputa da Série A4

Além de renovar com David e Luãn, Leão acertou as contratações de Marcos Vinícius e Eduardo Lima

O União Barbarense anunciou nesta terça-feira (5) novos nomes para o elenco que disputará a Série A4 do Campeonato Paulista no ano que vem. Remanescentes do elenco que disputou a quarta divisão neste ano, renovaram o zagueiro David e o atacante Luãn, enquanto o lateral Marcos Vinícius e o atacante Eduardo Lima foram contratados.

David tem 21 anos e disputou oito jogos na campanha do Leão em 2023, na qual o time foi eliminado nas quartas de final, para o Grêmio São-Carlense. Antes, passou pela base do São Bento. O atacante Luãn, de 22 anos, participou de 10 partidas com a camisa unionista e não balançou as redes. Antes, rodou por diversos estados.

Entre os reforços, Marcos Vinícius é um nome conhecido. Neste ano, o lateral-esquerdo de 21 anos defendeu o Amparo no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão e enfrentou o União na primeira fase. Ao todo, foram 16 jogos disputados na temporada.

Por fim, outro reforço para 2024 é o atacante Eduardo Lima, também de 21 anos. Ele chega ao Leão após passar pelo São Bento, onde jogou três partidas profissionais neste ano, além de ter atuado na Copa São Paulo de Futebol Júnior pela equipe de Sorocaba.

Antes, o clube já havia confirmado o goleiro Maicon Freitas, os zagueiros Vitor Felipe e Marcelo. Também estarão no elenco os meio-campistas Erick e Pedro Henrique de Paula, assim como o atacante Maçola.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.