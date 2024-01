Esporte Umberto Louzer diz que deixou Régis fora da lista do Guarani no Paulistão por indisciplina

A derrota para o Corinthians no último domingo, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, acabou ficando em segundo plano no Guarani, que precisou, através do técnico Umberto Louzer, explicar o motivo do meia Régis, um dos principais nomes do elenco, não figurar na lista de inscritos do torneio. Incomodado com a situação, o treinador revelou um ato de indisciplina do atleta durante a pré-temporada.

“Chegou muita coisa que eu tinha brigado com o Régis, mas não teve briga alguma. O que ocorreu foi que a gente estava na nossa pré-temporada, fizemos duas equipes de oito, as duas equipes participaram em tempos iguais. Ele não entrou na primeira equipe, mas não tinha titular ou reserva ali. Um segundo trabalho seria 11 contra 11, ele também não entrou na primeira equipe. A gente fez todas as trocas, tenho 27, 28 atletas de linha, não tem como. A gente procura ofertar conteúdo igualmente para todos. Seria injusto da minha parte ministrar menos tempo de trabalho”, explicou o treinador, que enfatizou estar tentando fazer o que é melhor para o Guarani e afirmou que não tem ninguém maior que o clube.

A não participação na atividade foi o ponto que culminou com o problema, segundo o treinador. “Ele relatou que se fosse dessa maneira, não daria mais para continuar no Guarani. Repito: não tinha titulares ou reservas. E se for da maneira como ele pensa e como externou, para nós, do Guarani, também não dá. E não é apenas o Umberto, as regras estão aí para serem cumpridas. Ele está no direito dele, eu também me posicionei, afirmou o treinador.

Louzer falou sobre o episódio deixando claro que o Guarani precisa estar acima de qualquer tipo de vaidade.

“Tivemos uma conversa no início da pré-temporada sobre a importância de todos. Aqui sempre frisei. O Guarani é maior que o Umberto, maior que qualquer dirigente, que o presidente e que qualquer atleta. Teve esse ato de indisciplina do Régis, e eu, como comandante, não posso permitir. Pode abrir um precedente, e aí vira casa sem dono. Enquanto eu estiver aqui, não aceitarei esse tipo de indisciplina”, disse.

Umberto Louzer deixou a permanência de Régias nas mãos da diretoria, que tenta contornar a situação. O Guarani não informou se multará o atleta, mas, nos bastidores, acredita-se que o meia será inscrito para o próximo compromisso da equipe no Paulistão, frente ao São Bernardo, na quarta-feira, às 21h30, no Primeiro de Maio.

“Essa situação aconteceu na quarta-feira. Esses assuntos serão resolvidos internamente. O atleta se posicionou, eu me posicionei. Infelizmente (a situação) tomou uma conotação gigantesca, e o jogo acabou ficando em segundo plano. Aqui a gente sempre vai priorizar o grupo, a equipe”, afirmou.

A derrota para o Corinthians deixou o Guarani na última colocação do Grupo B, já que Ponte Preta e Palmeiras empataram, respectivamente, com Mirassol e Novorizontino, por 1 a 1, e o Água Santa bateu o Red Bull Bragantino por 1 a 0.