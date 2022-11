Um barbarense no apito

Raphael Claus, árbitro de Santa Bárbara d’Oeste, chega ao ponto mais alto da carreira ao ser escolhido para a Copa do Mundo

A região não teve nenhum jogador na lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Porém, está representada em uma lista ainda mais seleta, com a presença do barbarense Raphael Claus entre os dois árbitros brasileiros que vão trabalhar na competição.

Desde 2002 na arbitragem, Claus trabalha com metas curtas na carreira. E nesse ritmo, quando se deu conta, já tinha alcançado a maior parte delas e estava perto do ápice, que é participar de uma Copa do Mundo.

Até que veio o anúncio, em 19 de maio, de que ele estava confirmado no torneio do Catar. Claus soube da notícia por meio de sua mãe.

Claus vem se destacando na arbitragem no Brasil e na América do Sul – Foto: Robson Mafra / AGIF / Estadão Conteúdo

“Eu vi que o meu celular estava acendendo toda hora. Aí fui ver e era a minha mãe. Tinha umas cinco, seis ligações dela já. Daí eu liguei para saber o que estava acontecendo, porque a gente fica um pouco preocupado. E aí ela falou que já tinham dado a notícia [na televisão]”, lembra o árbitro de 43 anos.

Além dele, outro brasileiro foi escalado para o Mundial: Wilton Pereira Sampaio. Essa será a primeira vez desde 1950 que o País terá dois árbitros em uma mesma edição da Copa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Você começa a pensar em tudo que você passou, o caminho que você percorreu para chegar. E é legal saber que, naquilo que você se propôs a fazer profissionalmente na sua vida, você chegou ao ponto mais alto”, afirma Claus, que viajou para o Catar no último dia 8.

Também representam o País os assistentes Neuza Inês Back, Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Simon e Rodrigo Figueiredo.

HISTÓRIA

O barbarense estreou na arbitragem como auxiliar, ou, como dizem, bandeirinha. Na ocasião, Rio Branco e Primavera se enfrentavam pela categoria Sub-15, em 2002.

No ano seguinte, atuou pela primeira vez como árbitro central, novamente no Sub-15, num jogo entre São Caetano e Santo André. Desde então, ele tem subido gradativamente na carreira.

“Se eu falar que pensava que estaria numa Copa do Mundo quando eu estava fazendo o curso de árbitro, seria hipocrisia da minha parte”, diz.

Claus sempre respirou futebol. O pai, Antônio Carlos Claus, conhecido como Galo, e o irmão Niltinho eram jogadores profissionais. Inclusive, fizeram história pelo clube da cidade, o União Barbarense.

Galo estava na equipe que disputou o primeiro jogo profissional do Leão da 13, em 1964, enquanto Niltinho ajudou o time a ser campeão paulista da Série A2, em 1998.

DA CHUTEIRA AO APITO

Claus quase seguiu o mesmo caminho. Jogou como meia e lateral-esquerdo nas categorias de base, até o Sub-20, com passagens tanto pelo União quanto pelo Rio Branco. Mas, no final das contas, migrou para a arbitragem.

“Desde que me conheço por gente, estou sempre indo aos estádios, acompanhando jogos. E aí, naturalmente, isso aconteceu na minha carreira também”, aponta.

Como árbitro, profissionalmente, trabalhou apenas uma vez em Santa Bárbara, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. Como não podia apitar partidas do clube de sua cidade natal, ele atuou somente num jogo em que o Rio Branco mandou no município, contra o Santo André, pelo Paulistão de 2010.

Amigos e familiares de Claus marcaram presença no confronto. “Tinha mais torcida lá do que dos times”, relembra o árbitro, aos risos.

Ele relata que, até hoje, conta com a torcida dos barbarenses. “Sinto muito a energia das pessoas que torcem por mim, que vibram com o meu sucesso também. Então, é muito gratificante poder levar o nome de Santa Bárbara e também da região”, declara o árbitro, que atualmente mora em São Paulo.