Último treino do Palmeiras tem presença de torcida e Raphael Veiga no campo

O último treino do ano do Palmeiras foi marcado por um ambiente festivo. Além da presença dos torcedores na Academia de Futebol neste sábado, o meia Raphael Veiga foi a novidade ao participar de sua primeira atividade de campo.

Treino do Palmeiras contou com a presença de torcedores neste sábado – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Em recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, o jogador ficou de fora da reta final do time no Campeonato Brasileiro. Para o jogo deste domingo com o Internacional, em Porto Alegre, o técnico Abel Ferreira quer levar a campo um time competitivo para se despedir da competição.

Ao final da atividade, as crianças presentes puderam entrar no campo para tirar fotos com os atletas. Para Rony, essa integração é fruto do que o time fez na temporada.

“Sabemos do carinho que o torcedor tem por nós e esperamos ter feito a alegria deles”, afirmou o atacante Rony. Além do título Paulista, o Palmeiras conquistou ainda a Recopa Sul-Americana e, por fim, o Brasileirão por antecipação.

Neste sábado, pelosub-20, o time paulista deu mais uma volta olímpica. Em final realizada em Barueri, os garotos do Palmeiras ganharam a Copa do Brasil após empate no tempo normal com o Flamengo. O título veio na disputa por pênaltis.

No treino deste sábado, Weverton e Gustavo Gómez foram as ausências. Suspenso pelo terceiro amarelo, o zagueiro foi liberado para se apresentar à seleção paraguaia que se prepara para a Copa do Mundo. O goleiro palmeirense, que também vai estar presente no Mundial do Catar, está liberado para viajar com a seleção brasileira.

Marcelo Lomba será o titular da meta palmeirense e a zaga será formada por Murilo e Luan. Com trauma no joelho, Piquerez é outro que deve desfalcar o time paulista. Vanderlan deve assumir o posto na lateral esquerda.