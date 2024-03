Ugo Humbert bate Alexander Bublik na final de Dubai e será o 14º no ranking, sua melhor posição

O francês Ugo Humbert venceu Alexander Bublik, do Casaquistão, por 2 a 0 (6/4 e 6/3) na final do Torneio de Dubai neste sábado. Com o resultado, o tenista de 25 anos manteve seu 100% de aproveitamento em finais no circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com seis vitórias.

Foi o segundo título de Humbert em um torneio de nível ATP 500 (série que oferece 500 pontos no ranking ao campeão). Em 2021, ele venceu o Torneio de Halle, disputado na grama. Com a campanha no Emirados Árabes Unidos, o francês vai conseguir sua melhor posição no ranking, subindo da 18ª para a 14ª posição. O último tenista do seu país a aparecer entre os top 15 foi Gael Monfils, em 2021. Monfils foi seu algoz nas quartas de final do Torneio de Doha, na semana passada.

Em seu primeiro confronto contra Bublik, 23º do mundo, Humbert jogou de maneira agressiva para comandar os pontos da linha de base. O francês, que na semifinal passou pelo então campeão e quarto do mundo Daniil Medvedev, usou bem seu golpes de forehand para manter o casaque na defensiva e conseguiu 25 bolas vencedoras. Ele salvou as duas vezes que teve seu serviço ameaçado e selou sua vitória após uma hora e 27 minutos.

Foi o segundo título de Humbert na temporada, após o triunfo em Marselha em fevereiro. Na primeira vez que atuou em Dubai, ele se juntou a Jerome Golmard (1999) e Fabrice Santoro (2002) como os únicos franceses a vencerem o torneio.

O casaque Bublik, de 26 anos, também buscava seu segundo título em 2024, depois da conquista em Montpellier em fevereiro. No próximo ranking da ATP, ele vai aparecer pela primeira vez no top 20, na 19ª posição.