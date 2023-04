Uefa vai investigar caso e Juventus pode ser excluída da Liga dos Campeões, diz jornal

A Juventus escapou, ao menos temporariamente, de uma dura punição no Campeonato Italiano. Mas poderá enfrentar dificuldades para evitar uma sanção em nível continental. A Uefa vai investigar o time de Turim, que corre o risco de ser excluído da Liga dos Campeões, de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Segundo o veículo, as autoridades da Uefa já teriam em mãos documentos para iniciar a investigação. A entidade não confirma a apuração. Casos deste tipo, se levarem a uma punição, podem excluir a Juventus de todas as competições europeias por uma ou mais temporadas.

No momento, o time de Turim disputa as semifinais da Liga Europa. Em caso de título, obteria a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Mas uma sanção da Uefa acabaria com os planos do famoso time italiano.

O clube foi punido no início deste ano por causa de fraudes fiscais que teriam sido cometidas em contratações de jogadores. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) impôs a perda de 15 pontos do time na tabela da atual edição do Campeonato Italiano, além de suspensão de dirigentes e até do então presidente Andrea Agneli. Havia suspeitas de contabilidade falsa e até manipulação do mercado.

As punições, contudo, foram parcialmente revertidas em decisão em âmbito nacional na semana passada. A Juventus até recuperou seus pontos na tabela, dando um salto de 44 para 59 pontos, pontuação e posição que ainda exibe no momento. O alívio, momentâneo, nas punições em nível nacional, contudo, poderá ser trocado pela preocupação diante de uma sanção internacional.