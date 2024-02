Uefa sorteia grupos das 4 divisões da Liga das Nações; Itália, Bélgica e França caem juntas

A Uefa sorteou nesta quinta-feira, em Paris, os grupos das quatro divisões da Liga das Nações, que acontecerá entre os anos de 2024 e 2025. O torneio é realizado com o intuito de preparar as seleções europeias para a Copa do Mundo, o que também vem dificultando os amistosos com equipes da América do Sul.

Em relação ao ano passado, a Liga A, principal da Liga das Nações, terá uma fase a mais: quartas de final. O torneio começará no dia 5 de setembro de 2024, enquanto a decisão está prevista para o dia 8 de junho de 2025.

A Liga A com 16 seleções, que são divididas em quatro grupos. Elas se enfrentam em turno e returno, dentro do próprio grupo, classificando as duas primeiras colocadas de cada grupo. A partir daí, os duelos serão no formato “mata-mata” até que o campeão seja definido. Apenas a final é em jogo único.

Já as Ligas B e C também contam com 16 equipes, divididas em quatro grupos, classificando apenas o primeiro colocado com o acesso. A Liga D, uma espécie de quarta divisão, conta com apenas seis seleções, divididas em dois grupos. As duas primeiras avançam para a Liga C.

Dentre os grupos da Liga A, o considerado “da morte” ficou para a chave formada por Itália, Bélgica, França e Israel. A Espanha, participante do Grupo 4, é a atual campeã.

CONFIRA OS GRUPOS:



LIGA A



Grupo 1: Croácia, Portugal, Polônia e Escócia.

Grupo 2: Itália, Bélgica, França e Israel.

Grupo 3: Holanda, Hungria, Alemanha e Bósnia.

Grupo 4: Espanha, Dinamarca, Suíça e Sérvia.

LIGA B



Grupo 1: República Tcheca, Ucrânia, Albânia e Geórgia.

Grupo 2: Inglaterra, Finlândia, Irlanda e Grécia.

Grupo 3: Áustria, Noruega, Eslovênia e Cazaquistão.

Grupo 4: País de Gales, Islândia, Montenegro e Turquia.

LIGA C



Grupo 1: Suécia, Azerbaijão, Eslováquia e Estônia

Grupo 2: Romênia, Kosovo, Chipre e Lituânia ou Gibraltar

Grupo 3: Luxemburgo, Bulgária, Irlanda do Norte e Bielorússia

Grupo 4: Armênia, Ilhas Faroe, Macedônia do Norte e Letônia

LIGA D:



Grupo 1: Lituânia ou Gibraltar, San Marino e Lichtensein

Grupo 2: Moldávia, Malta e Andorra