Uefa multa Roma em R$ 12,3 mi por violar Fair Play Financeiro e suspende time turco por um ano - O Liberal

A Câmara de Controle Financeiro (CBFB) da Uefa continua rigorosa no combate ao Fair Play Financeiro nos clubes europeus e anunciou pesada multa à Roma nesta sexta-feira por “ter ultrapassado ligeiramente o objetivo estabelecido no exercício de 2023”. A equipe italiana foi penalizada em 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,3 milhões). Aston Villa e Olympique de Marselha também levaram multas, mais brandas, enquanto o turco Basaksehir está proibido de disputar as competições da entidade por um ano.

Não é de agora que a Roma vem sofrendo com as punições financeiras da Uefa. Em 2022, o clube já havia desembolsado 5 milhões de euros (R$ 30,8 mi). Na ocasião, Juventus, Milan e Internazionale também foram penalizadas. Desta vez, contudo, passaram ilesas na avaliação das contas/negociações. A Uefa tinha colocado as equipes em uma lista de análise para o ano seguinte. E a Roma foi a única italiana a não conseguir de safar da pesada punição.

“A Primeira Câmara do CFCB reuniu-se esta semana e concluiu a avaliação dos clubes que participaram na temporada 2023/24 ou que estiveram em conciliação na época (avaliados sob a nova regra Cost Squad, que é implementada progressivamente ao longo de três anos). Em 2023, os clubes tiveram que atingir uma proporção de 90% ou menos. A proporção cairá para 80% em 2024 e, finalmente, para 70% em 2025. Todos os clubes alcançaram uma relação custo-equipe dentro do limite de 90% aplicável para a temporada 2023/24. No entanto, dois clubes, Aston Villa (ENG) e Olympique de Marselha(FRA), foram multados em 60 mil (R$ 370 mil))e 20 mil euros (R$ 123 mil), respectivamente, pela Primeira Secção”, informou a Uefa, revelando que as equipes “atrasaram a entrega das contas.”

“A Primeira Câmara do CFCB continuou a acompanhar os 10 clubes que estiveram em regime de conciliação durante a temporada 2023/24. AC Milan (ITA), FC Internazionale (ITA), AS Monaco FC (FRA), Olympique de Marselha (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Besiktas (TUR), Trabzonspor (TUR) e Royal Antuérpia (BEL) atingiram as metas financeiras provisórias estabelecidas para o exercício financeiro de 2023”, continuou a entidade, até chegar à punição da Roma.

“A AS Roma (ITA) excedeu ligeiramente a meta provisória definida para o exercício financeiro de 2023 e foi multada em 2 milhões de euros. O Istanbul Basakaehir FK (TUR) excedeu ligeiramente a sua meta final para a temporada 2023/24 e foram impostas as seguintes medidas disciplinares pela Primeira Câmara do CFCB: exclusão da próxima competição de clubes da Uefa para a qual o clube se qualificaria nas três temporadas seguintes, a menos que cumpra a regra de ganhos de futebol na temporada 2024/25; limite de 23 jogadores que o clube pode inscrever na Lista A para a época 2024/25; uma restrição à possibilidade de inscrição de jogadores recém-contratados na Lista A para a temporada 2024/25, e multa de 100.000 (R$ 17,3 mil).”

O Fair Play Financeiro na Europa foi aprovado pela Uefa em 2009 para promover a estabilidade financeira no futebol europeu de alto nível, avaliando a receita e os gastos dos clubes que se qualificam para suas competições. Foi alterado há dois anos e renomeado como “Sustentabilidade Financeira”.

Apesar da punição de muitos clubes, críticos do futebol reclamam que o CBFB olha muitos clubes ricos, mas não vem impedindo os investimentos altos de equipes apoiadas pelo Estado. Usam Manchester City e Paris Saint-Germain como exemplos.