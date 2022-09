Esporte Udinese supera a Inter de virada e vence a quinta partida seguida no Italiano

Com um início de campanha arrasador, a Udinese voltou a mostrar a sua força jogando diante de sua torcida. Neste domingo, o triunfo de 3 a 1 sobre a Inter de Milão veio de virada. Foi a quinta vitória seguida da equipe na competição, que soma agora 16 pontos se consolidando na parte de cima da tabela.

Depois de uma derrota para o Milan na estreia e um empate na segunda rodada, o time do técnico Andrea Sottil acertou o prumo e derrotou Monza, Fiorentina, Roma, Sassuolo e agora a Inter.

A equipe de Milão conseguiu abrir vantagem jogando na casa de seu adversário em um lance de bola parada no início do jogo. Nico Barella cobrou falta com perfeição e fez 1 a 0 aos cinco minutos.

A Udinese contou com o apoio da sua torcida para reagir e chegou ao empate aos 22 minutos em gol contra. Em cobrança de falta da direita, a bola acabou desviando em Skriniar, enganou o goleiro Handanovic e foi parar no fundo da rede: 1 a 1.

O segundo tempo também foi marcado pelo equilíbrio com ligeira predominância da Udinese. Por forçar mais o ataque, o time da casa obteve a virada após a cobrança de um escanteio da esquerda. Jaka Bijol acertou uma bela cabeçada e fez 2 a 1 aos 39 minutos.

O terceiro gol também foi fruto de uma bola aérea. Arslan teve liberdade para cabecear no canto, fazer 3 a 1 e decretar mais uma vitória para a Udinese no Italiano.