Udinese derrota o Parma de virada e assume a liderança do Campeonato Italiano - O Liberal

Em um confronto dramático, a Udinese visitou e venceu o Parma de virada por 3 a 2, nesta segunda-feira, no estádio Ennio Tardinni, e alcançou a liderança do Campeonato Italiano. A partida, válida pela quarta rodada da competição, teve início com o Parma abrindo 2 a 0 ainda no primeiro tempo com Del Prato e Bonny. A reação da equipe de Údine veio após o intervalo com Florian Thauvin, duas vezes, e Lorenzo Lucca.

O resultado deixa a Udinese com dez pontos e em primeiro na tabela. Já o Parma aparece na parte intermediária da classificação com uma vitória, em empate e duas derrotas. As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana. O líder desafia a Roma no domingo como visitante. No mesmo dia, o Parma tenta a reabilitação jogando fora de casa com o Lecce.

A partida teve início com um ritmo acelerado. Com dois minutos, Del Prato recebeu a bola em condições de marcar e, à frente do goleiro, chutou no canto para deixar o Parma em vantagem.

Com mais volume de jogo, o time da casa ampliou antes do intervalo. Bonny foi acionado, teve tranquilidade no momento da finalização, e fez 2 a 0 aos 43 minutos decretando a festa da torcida nas arquibancadas.

Na volta para a etapa complementar, porém, o panorama mudou. A Udinese foi para cima e logo descontou. Lorenzo Lucca foi mais esperto que a marcação, aproveitou um cruzamento da direita, e diminuiu aos três minutos: 2 a 1.

O gol fez o Parma recuar e abrir mão do ataque. O preço pela estratégia foi um amargo empate. Keinan Davis deu uma bela assistência para Florian Thauvin estufar a rede e igualar o marcador.

A partir daí o nervosismo tomou conta dos mandantes que viram a situação piorar após a expulsão de Mandela Keita por entrada violenta. Aos 32 minutos, novamente Forian Thauvin apareceu no momento certo para pegar o rebote na área e selar o triunfo de 3 a 2.

LAZIO VENCE EM CASA

Mais um jogo do Italiano foi realizado nesta segunda-feira. A Lazio recebeu o Verona e conseguiu uma importante vitória de 2 a 1. Todos os gols do jogo foram marcados no primeiro tempo. Com o triunfo, a equipe de Roma chegou aos sete pontos, apenas um a mais que o seu rival.

A Lazio não demorou a abrir o marcador. Aos cinco minutos. Boulaye Dia fez 1 a 0 em um belo chute de pé esquerdo. A resposta do adversário foi imediata. Tengstedt teve espaço para finalização na área e mandou no canto para empatar.

Aos 20, Zaccagni fez um cruzamento na medida para o oportunista Castellanos. Ele completou o cruzamento com um chute forte e garantiu o triunfo. As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Italiano. No domingo, a Lazio encara a Fiorentina em seus domínios enquanto o Verona recebe o Torino no Marcantonio Bentegodi.