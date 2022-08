Tyson Fury anuncia aposentadoria três dias após revelar luta para outubro

O boxeador Tyson Fury agitou seus fãs, nesta sexta-feira, dia no qual completou 34 anos de idade. O britânico anunciou sua aposentadoria, apenas três dias depois de revelar que iria lutar em outubro.

“Muito obrigado a todos que contribuíram em minha carreira ao longo dos anos e depois de longas conversas difíceis (eu finalmente) decidi ir embora e no meu 34º aniversário eu digo boa viagem”, disse o pugilista peso pesado, dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe.

Isso aparentemente coloca Fury de volta à aposentadoria, depois que ele anunciou na terça-feira que iria lutar pela terceira vez com o compatriota Dereck Chisora, a quem venceu por duas vezes.

Os fãs do boxe e de Fury não levaram muito a sério o anúncio do lutador. Muita gente acredita que Fury poderá mudar de ideia na semana que vem, após a luta entre o ucraniano Oleksandr Usyk, detentor dos títulos da AMB, FIB e OMB. e o britânico Anthony Joshua, na Arábia Saudita.

O mundo do boxe espera uma luta pela unificação dos cinturões dos pesos pesados entre Fury e o vencedor do duelo Usyk x Joshua. O empresário Eddie Hearn aponta um combate no estádio de Wembley com bolsas em torno de 100 milhões de libras para cada boxeador.