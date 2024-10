Tuchel, técnico ex-PSG, Chelsea e Bayern, é anunciado pela seleção da Inglaterra

A seleção da Inglaterra tem um novo treinador. Nesta quarta-feira, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou o alemão Thomas Tuchel como novo técnico da equipe. O profissional de 51 anos chega para assumir a vaga de Gareth Southgate, que pediu demissão em julho deste ano após a Eurocopa. Tuchel iniciará os trabalhos somente em 2025.

“Estou muito orgulhoso de ter recebido a honra de liderar a seleção da Inglaterra”, afirmou Tuchel no comunicado divulgado pela FA. “Há muito tempo sinto uma conexão pessoal com o futebol deste país, e isso já me deu alguns momentos incríveis. Ter a oportunidade de representar a Inglaterra é um grande privilégio, e a oportunidade de trabalhar com esse grupo especial e talentoso de jogadores é muito emocionante”, acrescentou o alemão, que terá como assistente o inglês Anthony Barry, com quem já trabalhou no Bayern de Munique.

“Estamos entusiasmados por termos contratado Thomas Tuchel, um dos melhores treinadores do mundo”, afirmou o CEO da FA, Mark Bullingham, em um comunicado.

Tuchel assume a Inglaterra com a missão de findar o jejum de títulos da seleção. Os ingleses não vencem um torneio importante desde a Copa do Mundo de 1966, quando foram campeões mundiais jogando em casa. Os ingleses foram vice-campeões nas duas últimas edições da Eurocopa, em 2021 e neste ano.

Após carreira modesta como jogador de futebol, Tuchel iniciou sua trajetória como treinador em 2007, despontando anos depois como sucessor de Jürgen Klopp no Borussia Dortmund. Pelo time aurinegro, ele conquistou a Copa da Alemanha na temporada 2016/17, o primeiro trabalhando à beira do gramado.

O trabalho desenvolvido no time alemão chamou a atenção do Paris Saint-Germain, que o contratou para liderar o projeto que tinha Kylian Mbappé e Neymar como principais estrelas. Ele levou o time da capital francesa a faturar seis títulos, incluindo dois campeonatos nacionais e o bi da Copa da França, mas esbarrou na chance de dar ao clube a tão sonhada Liga dos Campeões, ficando com o vice-campeonato do torneio europeu em 2019/20, perdendo a final para o Bayern de Munique.

Tuchel assinou como treinador do Chelsea em 2021. Pelo time londrino, conquistou a Liga dos Campeões da temporada 2020/21, superando o Manchester City de Pep Guardiola na decisão. Naquele mesmo ano, o alemão ainda ergueu o troféu do Mundial de Clubes, com a equipe inglesa vencendo o Palmeiras na final. O sucesso na temporada levou a Fifa a eleger o alemão como o melhor treinador daquela temporada.

O trabalho mais recente de Thomas Tuchel foi no Bayern de Munique. Apesar do título nacional em 2022/23, o treinador acumulou críticas pela baixa competitividade do time na última temporada, decidindo antecipar o fim do contrato, que ia até 2025, para deixar o comando da equipe. A vaga foi ocupada pelo novato Vincent Kompany, ex-zagueiro belga.