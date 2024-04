Esporte Tsitsipas volta a figurar no Top-10 do ranking e Djokovic se mantém na liderança

O Masters 1000 de Montecarlo recolocou Stefanos Tsisipas nos holofotes do tênis. A conquista do torneio monegasco neste domingo, sobre Casper Ruud, evidenciou as qualidades do tenista grego no saibro e o alçou do 12º posto para a sétima colocação no ranking da ATP.

Com o título, ele somou 820 pontos e aparece agora atrás do próprio Ruud, que com o vice-campeonato, contabilizou 560 pontos. Eliminado nas semifinais da competição pelo rival norueguês, Djokovic também não tem muito o que lamentar em relação a lista dos melhores.

Apesar da derrota para Ruud, ele aumentou a sua pontuação e agora tem 10.035 contra 8.750 de Jannik Sinner, segundo colocado. Carlos Alcaraz vem logo atrás seguido de Daniil Medvedev e Alexander Zverev em quinto lugar.

Completando a lista dos dez primeiros colocados, Andrey Rublev, da Rússia, surge em oitavo. O polonês Hubert Hurkacz e o búlgaro Grigor Dimitrov fecham a lista dos dez melhores tenistas do mundo.

Tsitsipas espera agora dar sequência ao bom momento, principalmente pelo seu histórico de campanha para obter o troféu em Mônaco. Para chegar ao título, ele superou três adversários qualificados no top-10. Venceu Zverev (5º) nas quartas de final, bateu Sinner (2º) na semi e foi campeão em cima de Ruud (10º).

Entre os brasileiros, o paranaense Thiago Wild perdeu uma posição no ranking e agora ocupa o 67º lugar. Ele estreou na madrugada desta segunda-feira no ATP 250 de Bucareste e, num jogo que durou 3h16, superou o italiano Luca Nardi, atual 81 do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7-5) e 7/6 (7-2).

Já nas duplas, Marcelo Melo, que ficou com o vice-campeonato ao lado de Alexander Zverev no Masters 1000 de Montecarlo, ganhou 600 pontos e aparece no ranking na 34ª posição.

FEMININO

No ranking feminino, Iga Swiatek se mantém como líder absoluta na lista com 10.835 pontos. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina e Jessica Pegula fecham a lista das cinco melhores.

Após encerrar a sua participação no confronto entre Brasil e Alemanha da Billie Jean King Cup, Beatriz Haddad Maia manteve a 13ª colocação do ranking com 2.920. No entanto, como não irá jogar o WTA 500 de Stuttgart,onde defende 100 pontos por ter alcançado as quartas de final no ano passado, ela deve perder posições.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º Novak Djokovic (SER) 10.035 pontos

2º Jannik Sinner (ITA), 8.750

2º Carlos Alcaraz (ESP), 8.645

4º Danill Medvedev (RUS), 7.085

5º Alexander Zverev (ALE), 5.425

6º Casper Ruud (NOR), 4.025

7º Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.995

8º Andrey Rublev (RUS), 3.935

9º Hubert Hurkacz (POL), 3.675

10º Grigor Dimitrov (BUL), 3.640

67º Thiago Wild (BRA), 831

Confira a lista das 10 melhores do ranking feminino

1º Iga Swiatek (POL), 10.835

2º Aryna Sabalenka (BEL), 8.045

3º Coco Gauff (EUA), 7.205

4º Elena Rybakina (CAS), 5.848

5º Jessica Pegula (EUA), 4.870

6º Maria Sakkari, (GRE), 4.195

7º Qinwen Zheng (CHI), 3.995

8º Marketa Vondrousova 3.895

9º Ons Jabeur (TUN), 3.658

10º Jelena Ostapenko (LAT), 3.438

13º Beatriz Haddad Lima (BRA), 2.920