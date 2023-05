Esporte Tsitsipas, Rublev, Sabalenka e Pegula estreiam com vitória em Roland Garros

Dois dos principais cabeças de chave de Roland Garros, o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Andrey Rublev exibiram irregularidade e perderam set em suas estreias no torneio francês, neste domingo, em Paris. Na chave feminina, a belarussa Aryna Sabalenka e a americana Jessica Pegula não tiveram problemas para confirmar o favoritismo.

Quinto pré-classificado e vice-campeão em 2021, Tsitsipas superou o checo Jiri Vesely pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/3, 4/6 e 7/6 (9/7). O grego precisou ficar em quadra por 3h16min. Na segunda rodada, Tsitsipas vai enfrentar o espanhol Roberto Carballes Baena, que bateu o americano Emilio Nava por 7/6 (7/5), 6/3 e 6/2.

Rublev, cabeça número sete, avançou ao eliminar o sérvio Laslo Djere por 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4. Campeão do Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco, no mês passado, o tenista russo agora vai duelar com o tenista da casa Corentin Moutet, que venceu neste domingo o compatriota Arthur Cazaux por 6/1, 6/3, 4/6 e 6/4.

Além do grego e do russo, os seguintes cabeças de chave também avançaram à segunda rodada, neste domingo: o russo Karen Khachanov (11º), o polonês Hubert Hurkacz (13º), o italiano Lorenzo Musetti (17º) e o americano Sebastian Korda (24º). Já o britânico Daniel Evans (20º) e o americano Ben Shelton (30º) foram eliminados logo na rodada de abertura do Grand Slam francês.

Entre as mulheres, a atual número dois do mundo começou com vitória tranquila. A belarussa Aryna Sabalenka superou a ucraniana Marta Kostyuk por 6/3 e 6/2. Sua próxima adversária será a compatriota Iryna Shymanovich, que avançou ao despachar a húngara Panna Udvardy por 6/7 (6/8), 6/3 e 6/1.

A americana Jessica Pegula encarou uma rival do mesmo país logo na estreia. E superou Danielle Collins em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2. A terceira cabeça de chave agora vai enfrentar a italiana Camila Giorgi, que eliminou a experiente anfitriã Alize Cornet por 6/3 e 6/4.

A chave feminina contou com a maior decepção do dia. A grega Maria Sakkari, oitava cabeça de chave, se despediu de forma precoce de Roland Garros ao ser derrotada pela checa Karolina Muchova por 7/6 (7/5) e 7/5. Outra pré-classificada a se despedir foi a polonesa Magda Linette (21ª), derrotada pela canadense Leylah Annie Fernandez por 6/3, 1/6 e 6/3.

As demais cabeças de chave venceram no dia, entre elas a chinesa Zheng Qinwen (19ª), a belga Elise Mertens (28ª), as russas Anastasia Potapova (24ª) e Liudmila Samsonova (15ª) e a romena Irina-Camelia Begu (27ª).