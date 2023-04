Tsitsipas elimina Thiem no Masters 1000 de Madri; Caroline Garcia decepciona

Em um dos jogos mais interessantes da segunda rodada deste sábado no Masters 1000 de Madri, o grego Stefanos Tsitsipas derrotou o austríaco Dominic Thiem, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 7/6 (7/5).

Já o norte-americano Frances Tiafoe passou para a terceira rodada do torneio, ao superar o argentino Tomas Etcheverry (ARG) em dois sets: 6/3 e 7/6 (7/5).

No feminino, a grega Maria Sakkari, nona do ranking mundial, teve de suar bastante para eliminar Rebeka Masarova em três sets. A 74ª do mundo venceu o primeiro set por 6/3, mas depois tomou a virada com duplo 6/3.

A decepção ficou por conta da francesa Caroline Garcia, quinta do ranking, eliminada pela egípcia Mayar Sherif (61ª), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.