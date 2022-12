Tsitsipas bate Rublev e vence torneio de exibição em Abu Dabi; Ruud bate Alcaraz

O torneio de exibição World Tennis Championship, disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, terminou neste domingo, com o grego Stefanos Tsitsipas como campeão. Para erguer a taça, o tenista número 4 do mundo superou o russo Andrey Rublev, oitavo do ranking, por 2 sets a 1, após parciais de 6/2, 4/6 e 6/2.

“Eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui para nos apoiar, ainda mais sabendo que havia uma final de Copa do Mundo no mesmo dia. Agradecemos muito pelo apoio. Foi incrível jogar três partidas aqui nesta semana e conseguir uma grande preparação para a próxima temporada. Andrey é um grande competidor, e fizemos uma excelente partida”, disse o grego após a partida.

Tsitsipas chegou à final depois de bater Cameron Norrie nas quartas de final, a primeira fase do torneio, e Casper Ruud na disputa das semis. Diante de Rublev, quebrou o saque adversário no primeiro game e foi dominante no set inicial, tanto que abriu 4 a 0, após quebra no game anterior. Administrou a vantagem e fechou a parcial em 6/2.

O domínio do primeiro set não se repetiu no segundo. O grego saiu atrás, não tomou a dianteira do placar em nenhum momento e foi derrotado por 6/4 após ter o serviço quebrado. No set final, contudo, a história do set inicial se repetiu. Após quebras no primeiro e terceiro game, Tsitsipas abriu 4 a 0 e construiu uma nova vitória por 6/2.

Antes da definição do título, houve a disputa pelo terceiro lugar do torneio árabe. P espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, foi derrotado por 2 sets a 0 pelo norueguês Casper Ruud, dono da terceira posição do ranking. As parciais foram de 6/1 e 6/4. Na fase anterior, Ruud foi eliminado por Tsitsipas e Alcaraz caiu após perder para Rublev.