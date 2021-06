Tsitsipas bate Medvedev e encara Zverev na semifinal em Roland Garros

O alemão Alexander Zverev e o grego Stefanos Tsitsipas são os dois primeiros semifinalistas da chave masculina de Roland Garros. Os dois jogadores da nova geração vão se enfrentar em busca da vaga na final, inédita para ambos. As demais vagas nas semis serão definidas nesta quarta, com favoritismo para Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Tsitsipas foi quem enfrentou o maior desafio nesta terça-feira. O número cinco do mundo derrubou o número dois, o russo Daniil Medvedev, em apenas três sets, com parciais de 6/3, 7/6 (7/3) e 7/5. O grego dominou o vice-líder com mais precisão nos golpes. Foram 24 erros não forçados, contra 44 do russo. E 33 bolas vencedoras, diante de 31 do rival. Tsitsipas obteve quatro quebras de saque, enquanto Medvedev registrou duas.

Com o triunfo, o tenista grego vai disputar a semifinal do Grand Slam francês pela segunda vez seguida. Ele também tem duas semis no Aberto da Austrália. Busca sua primeira final numa competição deste nível. Medvedev, por sua vez, perdeu a chance de alcançar o topo do ranking, ao ser eliminado nas quartas de final.

Mais cedo, Zverev confirmou o favoritismo sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, também por 3 a 0: 6/4, 6/1 e 6/1. Ao superar o surpreendente 46º do mundo, o sexto do ranking confirmou vaga na semifinal em Paris pela primeira vez na carreira. Para dominar o adversário, Zverev disparou 24 bolas vencedoras, contra 16 do espanhol. E falhou menos: 16 a 37 nos erros não forçados.

Tsitsipas leva vantagem sobre o alemão no retrospecto direto. Soma cinco vitórias, contra duas de Zverev. O último confronto entre eles, no entanto, foi vencido pelo alemão, na quadra dura, em Acapulco, neste ano.

Na chave feminina, o primeiro confronto da semifinal também foi definido nesta terça. Será entre a eslovena Tamara Zidansek e a russa Anastasia Pavlyuchenkova. A primeira avançou ao derrotar a espanhola Paula Badosa por 2 a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 8/6. E a tenista da Rússia superou a casaque Elena Rybakina, algoz de Serena Williams, por 6/7 (2/7), 6/2 e 9/7.

As outras semifinalistas vão sair dos confronto entre a polonesa Iga Swiatek, atual campeã em Paris, e a grega Maria Sakkari, e entre a americana Coco Gauff e a checa Barbora Krejcikova.

BRASILEIRO – O jovem brasileiro Pedro Boscardin Dias venceu a segunda na chave juvenil de Roland Garros nesta terça. Sexto do mundo, ele venceu o sérvio Hamad Medjedovic por 6/7 (8/6), 6/3 e 6/4. Nas oitavas, o tenista catarinense vai encarar o francês Luca Van Assche, nesta quarta.

O mineiro João Victor Loureiro foi eliminado nesta terça tanto na chave de simples quanto nas duplas. Ele foi batido pelo local Arthur Fils por 6/3 e 6/4. Nas duplas, ele e o brasileiro naturalizado americano Bruno Kuzuhara também perderam.