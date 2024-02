Troféus, medalhas, praças e ruas guardam memórias do bicampeonato do Interior do Rio Branco

Décio Vitório Vitta está com uma das medalhas conquistadas - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O bicampeonato do interior marcou a então Vila Americana e mobilizou a população para que medalhas de ouro fossem confeccionadas para os jogadores. Uma delas sobreviveu ao tempo, mas não deixou de passar por percalços.

A que pertencia ao atacante Vergílio Braga, que morreu em 1995, aos 93 anos, no Lar São Vicente de Paulo de Americana, foi perdida no Terminal Metropolitano e encontrada por um homem que a usou para pagar uma dívida, conforme o LIBERAL noticiou em 2020.

O objeto foi comprado recentemente por Décio Vitório Vitta e Décio Vitta Neto, filho e neto de Décio Vitta, que dá nome ao estádio do Tigre, respectivamente.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A taça de 1922 e uma foto do time campeão estão preservadas no Museu de Esporte da FAM (Faculdade de Americana), enquanto o próprio Rio Branco ficou com a Taça Odilon Ferreira, correspondente ao título de 1923, e o diploma entregue pela Associação Paulista de Esportes Atléticos.

Os títulos renderam várias homenagens ao longo das décadas. Os jornais, inclusive o LIBERAL, contaram por diversas vezes os capítulos do bicampeonato. Já o álbum de figurinhas dos times da LAF (Liga Americanense de Futebol) de 1956/1957 trouxe uma página especial para a coleção do Rio Branco daquela época.

Uma praça na Vila Louricilda, onde funciona um Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), recebeu o nome de “Campeões do Centenário”, em referência à conquista de 1922 que aconteceu no ano do centenário da independência do Brasil.

Os jogadores também viraram nomes vias em Americana, sendo a mais famosa a Avenida Raphael Vitta, que liga o Jardim São Domingos à região central. Também tem as ruas Albertino Machado, no Vale das Nogueiras; Rua Aurélio Cibin, na Morada do Sol; ruas Salvador Dias (o Dodô) e João Cibin, ambas na Praia dos Namorados; e Rua José Conegundes (o Carabina), no Jardim Vanessa, em Limeira.

Troféu do Campeonato do Interior de 1922 – Foto: Claudeci Junior/Liberal Troféu do Campeonato do Interior de 1923 – Foto: Claudio Gioria/Acervo pessoal

A praça de esportes do Jardim Ipiranga recebeu o nome de Aristides Pisoni, goleiro daquela equipe. Por fim, Vergílio Braga dá nome à sala principal da diretoria de futebol do Rio Branco no estádio Décio Vitta.

Tigre teve destaque nos jornais e Vila Americana ganhou fama na capital

O bicampeonato do Rio Branco recebeu grande destaque dos jornais da então Vila Americana e também da capital. O jornal O Município, principal periódico americanense na época, dedicou quase toda a primeira página para falar da conquista, com o título “Homenagem ao Rio Branco F. B. Clube”, em um tamanho muito maior do que o de costume.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Os jornais de antigamente não tinham uma capa nos moldes de hoje, apenas com chamadas para os principais assuntos da edição. As matérias já começavam na primeira página e notícias esportivas raramente ‘abriam’ a edição”, explicou Claudio Gioria, pesquisador do Tigre.

O feito também chegou à capital. A vila costumava ser notícia apenas nas páginas de negócios ou policiais, com correspondentes. Depois, as matérias que contavam as histórias da “vila dos americanos” quase sempre mencionavam o bicampeonato. Nas páginas de Esportes, o nome do Rio Branco era quase sempre acompanhado da localidade – “de Villa Americana”.

Dos anos 1920 aos 1970, especiais sobre Americana feitos pelo O Combate, Correio Paulistano, A Gazeta e A Gazeta Esportiva citavam as conquistas do Rio Branco como algumas das maiores do interior paulista.

Como o bicampeonato do Interior afetou o desenvolvimento da cidade

No início do século 20, a Vila Americana era praticamente dividida em duas partes: os que moravam em torno da Igreja Matriz de Santo Antônio e da Estação Ferroviária de Americana e os que residiam em Carioba, o núcleo autossuficiente.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Havia, inclusive, uma rivalidade entre os dois núcleos, que acabava também sendo bastante perpetuada no futebol nos jogos entre Rio Branco e Carioba – com brigas que chegavam a ferimentos graves.

Porém, economicamente Carioba era mais forte e tinha atrativos mais interessantes, como o próprio Clube Recreativo e Esportivo Carioba. Os dois títulos do interior do Rio Branco trouxeram visibilidade para a região central, já que o campo do Tigre ficava na Rua Fernando de Camargo.

“Tirando o Cinema Central, o Rio Branco passou a ser o principal vetor de lazer em Americana. Isso já nos anos 1920 e 1930 e antes da inauguração da sede social nos anos 1940. Então, as pessoas queriam morar ao redor do Rio Branco, o que ajudou, junto com a matriz, a estação, o Parque Ideal e o cinema, a desenvolver a região central”, ponderou Rogério Bortoloto, pesquisador e ex-diretor da Casa Herman Müller e do Museu Dr. João da Silva Carrão.

Já Claudio Gioria ponderou que, a partir do bicampeonato, o Alvinegro se tornou o principal embaixador da cidade. “Colocou Americana no mapa com o bicampeonato do interior. Era uma das principais, senão a principal, atração da cidade aos finais de semana”, disse.