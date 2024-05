Esporte Triste com adeus, Endrick garante que voltará ao Palmeiras: ‘Jogo maravilhoso e um até logo’

O duelo com o San Lorenzo nesta quinta-feira será bastante especial para o Palmeiras e também para Endrick. O jogo pode definir a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e será a despedida do atacante, a caminho do Real Madrid. Sem esconder a tristeza pela despedida, o camisa 9 celebra que o Allianz Parque estará lotado e promete voltar um dia.

“Foi uma semana um pouco triste e um pouco feliz, um misto de sentimentos. Eu vou realizar o meu sonho, mas, por outro lado, vou sair do Palmeiras e parar de ver meus companheiros. Mas vai ser um até logo”, afirmou Endrick, já confuso com o clima de despedida. Ele vem recebendo muitas homenagens e votos de sucesso na nova empreitada da carreira.

“Eu agradeço muito a Deus por causa da oportunidade. O jogo de amanhã (quinta-feira)vai ser maravilhoso. Espero que possamos sair vitoriosos e, consequentemente, ficarmos na primeira posição geral, que é o mais importante”, disse o atacante.

A preparação para a partida das 19 horas se encerrou nesta manhã de quarta, na Academia de Futebol, com o técnico Abel Ferreira trabalhando bastante com foco nas atividades táticas. O treinador dividiu o elenco em dois, realizando um trabalho coletivo em campo reduzido. Na sequência, veio o tradicional recreativo.

Uma vitória garante ao Palmeiras a liderança geral da fase de grupos da Libertadores pela sexta vez nas últimas sete edições e Endrick aposta que tudo dará certo. “Será um jogo bom, contra uma equipe boa também. Foi o nosso primeiro jogo da Libertadores e nós empatamos. Eu creio que vai ser um jogo bom na nossa casa e o objetivo é ganhar para ficar no primeiro geral.”, avaliou.

Ele espera que a atmosfera de sua despedida influencie da melhor maneira na busca pelo quinto triunfo na etapa. “Será um ambiente maravilhoso com o Allianz Parque lotado. A gente precisa da ajuda da torcida para poder ganhar e ficar no primeiro geral.”