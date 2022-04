Trio de jogadores se recupera de lesões e aumenta opções na Ponte Preta

Depois de sofrer com desfalques nas duas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hélio dos Anjos vê aumentar o número de opções para o jogo deste sábado, contra o CRB, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Liberados pelo departamento médico, o zagueiro Fábio Sanches, o lateral-direito Norberto e o atacante Pedro Júnior voltaram a treinar com o restante do elenco nesta semana.

Os reforços não param por aí. Recém-contratados, o volante Fraga, os meias Wallisson e Dodô e os atacantes Douglas Santos e Matheus Alessandro também estão à disposição de Hélio dos Anjos.

Já os meias Luiz Felipe e Bruno Menezes, além do atacante Leandrinho, ainda não devem ser aproveitados pelo treinador apesar das documentações já terem sido regularizadas.

Expulso no banco de reservas durante a derrota para o Operário, por 2 a 0, em Ponta Grossa (PR), o volante Moisés Ribeiro é desfalque certo, assim como os lesionados Léo Santos (zagueiro), Fabinho (meia) e Ribamar (atacante).

Diante do seu torcedor, no próximo sábado, a Ponte Preta busca a primeira vitória na Série B do Brasileiro depois de somar um ponto em dois jogos.