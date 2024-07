Tricampeão olímpico na esgrima perde de estreante e protagoniza 1ª grande zebra de Paris-2024

A primeira grande zebra em Paris-2024 aconteceu neste sábado na esgrima. Único atleta homem da modalidade a ser tricampeão olímpico individual, o húngaro Aron Szilagyi foi eliminado na estreia no sabre por um estreante no Jogos, o canadense Fares Arfa, por 15 a 8.

Szilagyi foi campeão olímpico no sabre em 2012, 2016 e 2021 e buscava, em Paris, se tornar o único esgrimista da história com quatro medalhas de ouro individuais nos Jogos. O húngaro acumulava 15 vitórias consecutivas em Olimpíadas desde a derrota para Keeth Smart, dos Estados Unidos, nas oitavas de final de Pequim-2008.

Em sua estreia olímpica, o 35º colocado no ranking mundial abriu seis pontos de vantagem no início do confronto com Szilagyi. O favorito e quinto do ranking conseguiu diminuir a diferença para 6 a 4, mas não foi incapaz de alcançar o adversário de 29 anos.

“Estou um pouco em choque agora, então ainda não estou desapontado ou com raiva de mim mesmo. Aconteceu tão rápido e nunca pensei que minha competição individual aqui em Paris seria tão curta”, disse Szilagyi, de 34 anos.

“É realmente um choque. É como se meu oponente me lesse. Eu era um livro aberto para ele”, afirmou o húngaro que tem ainda uma medalha de bronze por equipes nos Jogos de Tóquio.

“O que ele queria acontecia. Todas as defesas dele funcionaram. Era como se ele tivesse sido tricampeão olímpico e eu fosse o estreante”, completou ele sobre o rival, cujo maior feito foi o título por equipe nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Szilagyi ainda tem a chance de minimizar a má impressão deixada em Paris na quarta-feira, quando volta a competir na disputa por equipes no sabre.

A eliminação precoce de Szilagyi não foi a única surpresa na esgrima neste sábado. O campeão mundial de sabre de 2023, Eli Dershwitz, dos Estados Unidos, foi derrotado por 15 a 10 pelo húngaro Csanad Gemesi. Sun Yiwen, atual campeã olímpica na espada, perdeu a estreia por 14 a 13 para a japonesa Miho Yoshimura.