Triatleta Luísa Baptista volta a falar e agradece médica: ‘Obrigada por salvar minha vida’

Internada desde o dia 23 de dezembro, quando fazia um treino no distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, interior de São Paulo, e acabou sofrendo um grave acidente, a triatleta Luísa Baptista conseguir falar pela primeira vez nesta quarta-feira, na UTI do Hospital São Luiz, na capital paulistana. De acordo com seu irmão, Vitor Duarte, as primeiras palavras foram um agradecimento.

“Obrigada por salvar minha vida”, falou a triatleta para a doutora Ludhmila Hajjar, responsável pelo tratamento, como revelou Vitor em post nas redes sociais. “Esse agradecimento não é apenas da Lu, é de nossa família também. Muito obrigado!” O irmão da campeã pan-americana ainda falou da evolução clínica de Luísa Baptista.

“Ela continua apresentando uma melhora significativa em seu quadro. Cada vez mais consciente, consciente de si, de seu passado e entendendo bem a situação”, escreveu. “Ontem (terça-feira) a Lu estava extremamente comunicativa com seus sinais, respondendo a todas as perguntas que lhe eram feitas, se emocionava e sorria com as coisas que lhe falávamos.”

A triatleta foi atropelada por um motociclista sem habilitação e sofreu um politraumatismo, lesionando os pulmões e sofrendo diversas fraturas nas costas e na perna direita. Foi submetida a algumas cirurgias e ainda continua sob cuidados. Mas evolui a cada dia.

“Hoje (quarta-feirA), nossa comunicação que era apenas por piscadas, apertos de mão ou movimentações do pescoço começaram a acontecer em forma de palavras. A Lu está começando a conseguir conversar novamente, no seu tempo e como consegue, mas deu novamente um passo largo nessa corrida”, explicou Vítor. “Agora os trabalhos com a equipe de fonoaudiologia serão acentuados. Tenho certeza que em breve traremos mais novas boas notícias.”