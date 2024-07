Três torcedores do Corinthians morrem em acidente rodoviário durante a madrugada

Três torcedores de uma torcida organizada do Corinthians morreram na madrugada desta segunda-feira em um acidente na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao portal G1, um ônibus e uma van que transportava os torcedores bateram de frente no quilômetro 169 por volta de 1h40. Outras dez pessoas ficaram feridas.

Duas pessoas morreram no local do acidente, enquanto outra foi transferida ao hospital, mas não resistiu. Uma das vítimas era um homem de 37 anos. A van transportava torcedores de uma organizada do time paulista que voltavam de Belo Horizonte após a derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro no domingo, pelo Brasileirão.

Todas as vítimas eram da van e ficaram presas no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover as vítimas. O motorista do ônibus teve ferimentos leves, segundo o site G1.

“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (08), na BR-262, no Espírito Santo, com uma van que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, na tarde anterior. O clube se solidariza com as famílias e lamenta profundamente a morte de três torcedores, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos”, disse o Corinthians, em nota.