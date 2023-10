Treinador revela que Inter Miami faz dois plenajamentos para 2024: ‘Com e sem Luis Suárez’

O Inter de Miami se despede da temporada após os dois jogos contra o Charlotte FC, amanhã e sábado, pela Major League Soccer. A volta às competições oficiais ocorrerá somente em março de 2024 e, até lá, o clube espera contar com o reforço do uruguaio Suárez. Nesta terça-feira, o técnico da equipe americana, Tata Martino, revelou que o clube trabalha com dois planejamentos para o próximo ano: com e sem o atacante do Grêmio.

Suárez tinha contrato com o clube gaúcho até o fim de 2024, mas reduziu para dezembro por causa das dores nos joelhos. Ele chegou a ser sondado pelo Inter Miami já no meio desta temporada, mas não houve acordo. Agora, o time de Messi espera convencê-lo a atuar na MLS em 2024.

“Ainda não ouvimos nada sobre ele, mas enquanto fazemos nossos planos para a próxima temporada e para nossas necessidades, temos um cenário com Luis e outro sem Luis. Se ele estiver oficialmente livre, seguiremos o caminho que corresponda”, afirmou Martino em coletiva neste terça-feira.

Quando surgiu a proposta no meio do ano, o Grêmio reclamou da postura dos americanos de tentar seduzir sua estrela e bateu o pé garantindo que não ia liberar Suárez. Agora, com a possibilidade real de o uruguaio estar livre no mercado, a postura é defensiva para evitar nova polêmica.

Suárez aceitou defender o Grêmio até dezembro sob justificativa que iria parar para tratar os joelhos, com possibilidade até de cirurgia. Mas como os jogos nos EUA são em intervalo maior, ele teria oportunidade de se recuperar atuando pelo Inter Miami. Messi faz coro pela contratação, mas ainda não há uma resposta oficial.

Apesar de ficar sem calendário oficial por seis meses, o Inter Miami já tem excursão marcada para a Ásia em novembro, quando fará amistosos contra o Qingdao Hainiu e o Chengdu Rongcheng Football, ambos na China.