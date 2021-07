Treinador lamenta jogo apático do Guarani: ‘Não estávamos nos melhores dias’

O Guarani perdeu a oportunidade de se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao ficar no empate sem gols diante do Sampaio Corrêa, na última terça-feira, em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 13.ª rodada. O técnico Daniel Paulista lamentou o jogo apático de sua equipe, mas exaltou o ponto conquistado, que deixa o clube dentro da zona de acesso à elite.

“Infelizmente a gente não esteve nos nossos melhores dias em termos de finalização, de estar definindo melhor a jogada em um passe, em uma finalização, para que a gente pudesse sair daqui com mais uma vitória. Mas, volto a dizer, quando a gente não consegue vencer, estar sempre somando é importante”, falou o treinador.

Há 10 jogos sem derrota – a última diante do Náutico, no dia 11 de junho, por 3 a 1 -, o Guarani é o terceiro colocado com 23 pontos, três atrás do líder, o próprio clube pernambucano, que entra em campo ainda nesta quarta-feira. Na visão do treinador, as equipes estão prestando mais atenção no jeito do clube bugrino atuar.

“O Guarani passou a chamar mais atenção dentro da competição pela boa campanha, pelos números, pelo rendimento. É lógico que os adversários, com certeza, vão estudar mais, principalmente nosso setor ofensivo, a maneira como a gente joga e constrói as jogadas. Então a gente tem que ser mais dinâmico, tem que ter mais inspiração, mais criatividade principalmente no último terço do campo”, completou.

Daniel Paulista destacou o sistema ofensivo, pois o Guarani tem o melhor ataque da competição, com 22 marcados, contra 20 do Náutico. De postulante ao rebaixamento, o time bugrino passou a ser sério candidato ao acesso. “A confiança da equipe está alta e agora teremos um adversário tradicional, que é o Vasco. São dois campeões brasileiros, vamos estudar bastante e a expectativa é que a equipe possa se apresentar bem fora de casa como se fez nos jogos em toda a competição”, finalizou.

Como o próprio treinador revelou, Vasco e Guarani se enfrentam neste sábado, às 21 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 14.ª rodada.