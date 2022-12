Treinador croata se rende a Messi e busca forças para tentar o 3º lugar

Após a dura eliminação na semifinal da Copa do Mundo, o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, prometeu reorganizar sua seleção para deixar o Catar ao menos com o terceiro lugar. No sábado, o time europeu vai enfrentar o perdedor do confronto entre França e Marrocos, que jogam nesta quarta.

“Estamos entre os quatro melhores do mundo. Vamos tentar nos reorganizar para tentar o bronze. Precisamos nos recuperar para pegar França ou Marrocos”, avisou o técnico, após a derrota por 3 a 0 para a Argentina, na terça.

“Temos que encarar esta derrota e lutar. É muito complicado se recuperar. Disse aos jogadores para saíram de campo de cabeça erguida, orgulhosos para nos prepararmos para lugar pelo terceiro lugar. Teremos que nos recuperar psicologicamente. É duro para os jogadores porque sentem que poderiam ter feito algo a mais, mas terão que estar prontos para o terceiro posto”, comentou.

Dalic evitou comentar a arbitragem, criticada por Luka Modric, mas comentou que o primeiro gol argentino, em cobrança de pênalti, mudou o rumo da partida. “Marcaram um gol logo depois de não dar um escanteio para nós. Em seguida, permitimos um contra-ataque. Tivemos a posse de bola, mas criamos poucas chances de gol. E quando nos aproximamos da área, não conseguimos finalizar”, analisou.

O treinador croata se rendeu ao talento de Lionel Messi, responsável por um gol e uma assistência. “Não há mais o que dizer sobre o Messi. Nos últimos anos foi o melhor do mundo, e hoje (terça) foi muito perigoso. Está jogando muito bem, seu máximo, é o Messi que esperamos ver.”