Transmissão de Casimiro quebra recorde de Marília Mendonça no YouTube

A transmissão do jogo do Brasil contra a Sérvia no YouTube, feita no canal do influenciador e jornalista Casimiro Miguel, quebrou o recorde de visualizações ao vivo na plataforma. Foram mais de 3,31 milhões de visualizações simultâneas atingidas logo no final do primeiro tempo do jogo válido pela Copa do Mundo no Catar.

Em 2020, a cantora sertaneja Marília Mendonça, morta em acidente de avião no ano seguinte, detinha o recorde anterior de transmissões ao vivo no País pela plataforma de vídeos do Google. A live da cantora foi assistida por 3,31 milhões de pessoas.

Apesar do novo marco para o YouTube no Brasil, o recorde estabelecido agora pelo canal CazéTV não é mundial. Para isso, seria preciso que a transmissão de Casimiro tivesse mais de 10 milhões de visualizações simultâneas.

Em parceria comercial com o YouTube, Casimiro também fará vídeos de reações a trechos das partidas da Copa do Mundo, com clipes dos gols e lances mais importantes logo após os jogos.