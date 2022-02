Trae Young faz 43 pontos e Hawks quebram invencibilidade de 11 jogos dos Suns

O Phoenix Suns estava praticamente imparável na temporada 2021-2022 da NBA. No entanto, o Atlanta Hawks não quis saber do retrospecto positivo de 11 vitórias seguidas do adversário e, com grande atuação de Trae Young, bateu a franquia do Arizona por 124 a 115, em Atlanta, pela rodada de quinta-feira (3). Destaque ainda para o aproveitamento de três pontos da equipe da casa de 48,8% (20 acertos em 41 arremessos).

Com uma performance monstruosa, Young fechou a noite com 43 pontos e cinco assistências, disparado o cestinha do duelo. Além dele, outros cinco jogadores fizeram dois dígitos em pontuação, com destaques para Kevin Huerter e John Collins, ambos com 19 pontos. O ala-pivô ainda pegou 10 rebotes e confirmou o “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos).

Com o resultado positivo, os Hawks possuim um retrospecto de 25 vitórias e 26 derrotas, se firmando na 10.ª colocação da Conferência Leste, dentro da zona de “play-in” – fase de repescagem anterior aos playoffs.

Pelos Suns, que vinham de grande sequência invicta, ênfase para as produções de Devin Booker (32 pontos), Mikal Bridges (24 pontos e oito rebotes) e Chris Paul (18 pontos e 12 assistências), que marcou mais um “double-double” na carreira. Apesar do resultado ruim, o time do Arizona segue sobrando na NBA e tem a melhor campanha geral e da Conferência Oeste, com 42 vitórias e 10 derrotas.

Na Califórnia, no clássico de Los Angeles, os Clippers venceram os Lakers em uma partida marcada pela emoção. Reggie Jackson marcou uma cesta de dois pontos faltando apenas 4,1 segundos no cronômetro. Anthony Davis teve a chance de dar a vitória para o time visitante, mas falhou. Melhor para os Clippers, que venceram por 111 a 110.

Jackson aliás foi um dos grandes destaques da partida ao anotar 25 pontos no confronto. O jogo coletivo dos Clippers foi fundamental para o resultado. Marcus Morris Sr. e Serge Ibaka foram fundamentais para o triunfo anotando 29 e 20 pontos, respectivamente.

Apesar de ter errado a cesta que poderia ter dado a vitória para os Lakers, Davis fez um excelente jogo. Foi o cestinha da partida e ainda conseguiu um “double-double”: foram 30 pontos e 17 rebotes. Os Lakers sofreram mais uma vez com a ausência do astro LeBron James, que ainda se recupera de uma dor no joelho esquerdo.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons 117 x 128 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 127 x 120 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 124 x 115 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 95 x 112 Miami Heat

Golden State Warriors 126 x 114 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 111 x 110 Los Angeles Lakers

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons x Boston Celtics

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Utah Jazz x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder