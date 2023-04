Trae Young dá 1ª vitória aos Hawks, Denver faz 3 a 0 e Knicks abrem vantagem nos playoffs

Com o tradicional gesto “eu estou aqui”, Trae Young comandou a primeira vitória do Atlanta Hawks na série diante do Boston Celtics, nesta sexta-feira, diminuindo a vantagem dos favoritos para 2 a 1 e reativando o sonho da equipe de ir distante nos playoffs. Com 130 a 122, a equipe celebra a melhor atuação de seu armador em um jogo de série decisiva.

Young anotou 32 pontos na State Farm, sendo 15 no último quarto, no qual o Atlanta evitou perigosa reação dos Celtics na partida. Foram duas cestas de três do jogador nos últimos dois minutos que impediram uma aproximação do rival no placar – a segunda, com 45 segundos. Serviu para o time abrir seis de vantagem quando Jaylen Brown errou arremesso para empatar. Ele ainda distribuiu nove assistências, ficando bem próximo do duplo-duplo.

“Eu sabia que poderia jogar assim e não estava preocupado”, afirmou Young após o jogo, garantindo que as cobranças por uma apresentação boa nos playoffs após média de menos de 16 pontos em pós temporada de 2022 na eliminação para o Miami Heat não mexia com sua cabeça.

“Os armadores devem estar no controle do jogo”, disse. “E nós nos consideramos dois armadores muito bons”, enfatizou, frisando a noite de destaque, também, do companheiro Dejounte Murray, responsável por outros 25 pontos.

Comandados por Jayson Tatum, os Celtics começaram melhor e ganharam o primeiro quarto por 37 a 33. Mesmo com a defesa sofrendo, o técnico Quin Snyder resolveu não interferir e pediu apenas comunicação em quadra, o que acabou modificando a história do jogo com virada já no segundo quarto.

“Eles estavam conversando, descobrindo o que o outro estava pensando, mas jogando um contra o outro”, admitiu Quin Snyder, sobre sua quadra de defesa inicial. “Em um ponto, eu apenas disse a mim mesmo para ficar quieto e deixá-los se acertarem.”

Os times voltam à quadra novamente na State Farm, em Atlanta, neste domingo, e o time local esperar repetir a boa atuação para igualar a série e reativar o sonhar de ir além da primeira rodada dos playoffs.

Quem está perto de “varrer” seu oponente (ganhar de 4 a 0) é o Denver Nuggets, que contou com mais um triplo-duplo de Nikola Jokic para abrir 3 a 0 diante do Minnesota Timberwolves, na casa do oponente. O sérvio anotou 20 pontos, deu 12 assistências e pegou 11 rebote na vitória por 120 a 111.

Anthony Edwards até tentar fazer o Timberwolves reagir na série ao ser o cestinha da partida com 36 pontos. Mas a bela apresentação não adiantou e sua equipe não conseguiu ganhar nenhum dos quatro períodos na Target Center, onde voltam a se enfrentar neste domingo.

O New York Knicks aproveitou o fato de jogar no Madison Square Garden para desempatar o confronto com o Cleveland Cavaliers. Jaylen Brunson anotou 21 pontos e J R Burret outros 19 no triunfo por 99 a 79 que garantiu 2 a 1 na série com mais um jogo agendado para o lendário ginásio neste domingo.

RESULTADOS DE SEXTA-FEIRA:

Atlanta Hawks 130 x 122 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 111 x 120 Denver Nuggets

New York Knicks 99 x 79 Cleveland Cavaliers

JOGOS DE SÁBADO:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies

JOGOS DE DOMINGO:

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets