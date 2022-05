Tottenham vence jogo apertado, passa Arsenal e brigará por G4 na última rodada

O Tottenham sofreu muito para vencer o Burnley na manhã deste domingo, mas conseguiu o triunfo por 1 a 0 com um gol de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. O jogo da penúltima rodada deixa o time de Antonio Conte na frente do Arsenal e confirma que a briga dos rivais pela Liga dos Campeões persistirá até a rodada final do Campeonato Inglês.

Com a vitória apertada, o Tottenham fica na quarta colocação, com 68 pontos. Com um jogo a menos, o Arsenal é o quinto colocado, com 66 pontos. O Burnley briga na outra ponta da tabela. Ainda com dois jogos para fazer, o time de Michael Jackson soma 34 pontos e ocupa a 18ª colocação.

Com a bola rolando, o Burnley estacionou o ônibus na defesa e segurou muito bem a pressão do Tottenham. O time de Londres realmente encontrou dificuldades para furar o bloqueio do Burnley, que quase marcou em uma descida rápida com Cornet, que parou em defesa de Lloris.

O único gol do jogo saiu já nos acréscimos do primeiro tempo, após Barnes cometer um pênalti bobo. Após levantamento na área, o atacante abriu muito o braço e tocou na bola. O artilheiro Harry Kane cobrou no cantinho para fazer 1 a 0, o goleiro Pope nem se mexeu.

No segundo tempo, o Burnley encontrou dificuldades para agredir o Tottenham, mas endureceu o jogo. Os comandados de Conte só não ampliaram por conta de Pope. Heung-min Son teve duas grandes oportunidades, mas o goleiro fez milagres. Primeiro, um chute do sul-coreano no contrapé foi defendido com muito reflexo. Pope voltou a fazer mais uma defesa espetacular com o ombro em mais uma tentativa de Son.

O jogo definitivo do Tottenham na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões será fora de casa contra o já rebaixado Norwich City. O Burnley tem dois jogos pela frente, na próxima semana. Primeiro visita o Aston Villa e depois joga em casa contra o Newcastle. O time briga contra Leeds e Everton para fugir do rebaixamento.