Tottenham vence Fulham com gol de Kane e se recupera após derrota para os líderes

Após derrotas na difícil série de jogos contra o líder Arsenal e o vice-líder Manchester City, o Tottenham se reabilitou no Campeonato Inglês nesta segunda-feira, ao superar o Fulham por 1 a 0, no Craven Cottage, estádio do adversário. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Harry Kane, que balançou as redes 18 vezes em 29 jogos nesta temporada.

Os dois times estavam separados por dois pontos na tabela antes de a bola rolar na partida que encerrou a 21ª rodada da liga inglesa, mas a vitória do Tottenham, quinto colocado, agora com 36 pontos, aumentou a distância para cinco. O Fulham está em sétimo lugar, com os mesmos 31 pontos do Brighton, que está em sexto por ter vantagem de 10 a 2 no saldo de gols.

Com Willian e o Andreas Pereira em campo, o Fulham mostrou-se mais dinâmico em suas jogadas ofensivas e concentrou as melhores chances do primeiro tempo e esbarrou em Lloris, que interceptou lances de perigo de Bobby Reid, Reed e Willian. O Tottenham, que começou com Richarlison no banco de reservas, só começou a ser mais perigoso nos minutos finais do primeiro tempo, quando Emerson Royal recebeu passe dentro da área e parou em defesa de Bernd Leno.

Pouco depois aos 46 minutos, Harry Kane aproveitou assistência de Son e chutou da entrada da área para acertar o canto direito. O segundo tempo foi de poucas emoções. Richarlison entrou nos 15 minutos finais, no lugar de Son, e ampliou seu jejum de gols no time inglês. Agora, não marca há 13 jogos e segue sem balançar a rede no Campeonato Inglês. Os dois gols que marcou desde que chegou ao Tottenham foram na vitória por 2 a 0 sobre o Olympique de Marselha na Liga dos Campeões.