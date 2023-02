Tottenham terá desfalque de Lloris contra o Milan pela Liga dos Campeões

O Tottenham ganhou um problema inesperado e deve perder o goleiro Hugo Lloris, de 36 anos, por até dois meses. De acordo com o jornal Le Parisien, o jogador foi submetido a um exame de imagens que constatou uma lesão nos ligamentos do joelho.

Christian Stellini, assistente técnico do Tottenham, lamentou a ausência do jogador para os confrontos contra o Milan pelo principal torneio europeu de clubes. “Estamos desapontados pelo Hugo (Lloris). Ele vai precisar de uma boa recupera para ficar totalmente recuperado”, afirmou Stellini que substitui temporariamente o treinador Antonio Conte, submetido a uma cirurgia de vesícula.

A previsão do departamento médico do clube inglês é de retorno entre cinco e sete semanas. Com a contusão, ele já está fora dos dois duelos com o Milan pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com o desfalque de Lloris, quem vai assumir a posição neste período de recuperação é o reserva Fraser Foster, de 34 anos. Assim, ele será o titular nos dois jogos contra o Milan pela Liga dos Campeões. O jogo de ida está marcado para esta terça-feira, no estádio San Siro. A volta acontece no início de março, no Tottenham Hotspur Stadium.

O goleiro francês se machucou no final do confronto em que o Tottenham derrotou o Manchester City por 1 a 0 no domingo passado. Em uma jogada de bola aérea na áreaele se chocou com o volante Rodri e acabou levando a pior.