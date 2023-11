Tottenham sai na frente, mas leva 2 gols nos acréscimos e perde chance de virar líder do Inglês

O Tottenham conheceu neste sábado a sua segunda derrota no Campeonato Inglês, de forma consecutiva, ao perder para o Wolverhampton por 2 a 1, no estádio Molineux, pela 12ª rodada. Os dois gols saíram nos acréscimos da segunda etapa. Matheus Cunha, com uma assistência, foi um dos destaques da partida com a ausência de Richarlison, que passou por uma cirurgia.

O resultado impediu que o Tottenham assumisse a liderança provisória do Campeonato Inglês. Com isso, continuou com 26 pontos. Já o Wolverhampton chegou aos 15 e se distanciou da zona de rebaixamento.

De olho na liderança do Campeonato Inglês, o Tottenham sufocou o Wolverhampton desde o primeiro minuto e não demorou para inaugurar o marcador. Aos dois, após linda jogada pela direita com direito a toque de letra, Brennan Johnson recebeu dentro da pequena área e deu um leve desvio para mandar a bola no fundo das redes.

Com 60% de posse de bola, o Tottenham passou a administrar o resultado e praticamente não correu risco. Sem espaço para criar, o Wolverhampton apostou as jogadas no talento do brasileiro Matheus Cunha. O atacante, que ficou de fora da última lista de convocados de Fernando Diniz, acabou travado em todas as finalizações que tentou durante a primeira etapa.

No segundo tempo, o Tottenham parou de jogar e passou a apenas se defender. Com isso, o Wolverhampton ficou mais com a bola e começou a criar boas oportunidades de gol. Apesar da pressão, a vitória estava nas mãos do time visitante, que não contava com uma virada nos acréscimos.

Aos 46 minutos, o brasileiro Matheus Cunha deu linda assistência para Pablo Sarabia, que acertou um belo chute no lado esquerdo para igualar o marcador. Após o empate, o time da casa pressionou ainda mais e conquistou a virada no “apagar das luzes”. Aos 52, Sarabia achou Lemina livre dentro da área. Ele deu um carrinho para desviar levemente a trajetória da bola e enganar o goleiro.

Na próxima rodada, o Tottenham buscará a reabilitação diante do Aston Villa no dia 26 de novembro (domingo), às 11h, no Tottenham Hotspur. No dia seguinte, às 17h, o Wolverhampton visita o Fulham, no Craven Cottage.