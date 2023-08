Esporte Tottenham conta com empate do Arsenal para assumir liderança do Inglês; United ganha de virada

Os rivais londrinos Tottenham e Arsenal terminam o sábado dividindo a liderança provisória do Campeonato Inglês, invictos e com sete pontos cada, após abertura da terceira rodada. A dupla pode ser ultrapassada por Manchester City e Brighton, que ainda jogam na rodada. O Tottenham venceu o Bournemouth com tranquilidade por 2 a 0 nesta manhã, enquanto o Arsenal empatou por 2 a 2 com o Fulham. O Manchester United saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou a virada por 3 a 2 em casa contra o Nottingham Forest, com gol de Casemiro.

O Tottenham embalou, venceu a segunda partida consecutiva por 2 a 0 e assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês. O time de Ange Postecoglou bateu o Bournemouth fora de casa, no Vitality Stadium. O time londrino chega a sete pontos em três rodadas, assumindo a liderança provisória da competição. O Bournemouth é o 16º colocado, com apenas um ponto.

O Tottenham abriu o placar aos 17 minutos de jogo com gol do reforço James Maddison, que recebeu bola enviada por Sarr e só tirou do goleiro para fazer 1 a 0. O Bournemouth quase empatou com chute de Billing no último lance do primeiro tempo. Para garantir a invencibilidade na etapa final, Kulusevski finalizou para fazer 2 a 0 aos 18, após ótima jogada de Udogie.

O brasileiro Richarlison mais uma vez foi mal na partida. Sem conseguir participar das jogadas de gol, o atacante criou um lance de perigo no primeiro tempo, mas se enrolou com a bola e desperdiçou a chance. No segundo tempo, o brasileiro pisou na bola em um contra-ataque e caiu de joelhos, protagonizando um lance bizarro. Com a possibilidade de ser o substituto de Harry Kane, vendido ao Bayern de Munique, a pressão da torcida sobre o jogador tem aumentado.

INTENSIDADE EM LONDRES

Atual vice-campeão, o Arsenal levou gol de Andreas Pereira logo no primeiro minuto de jogo contra o Fulham. Sob muita chuva no Emirates Stadium, o time da casa buscou a virada, mas o empate prevaleceu no placar final. O Fulham tem quatro pontos e está em 11º.

O Arsenal também começou seu jogo em casa saindo atrás do placar bem cedo contra o Fulham. Em Londres, o time de Mikel Arteta saiu jogando errado e Andreas Pereira, ex-Flamengo, aproveitou Ramsdale adiantado para fazer 1 a 0, com apenas 1 minuto de jogo. O Arsenal foi para cima, mas correu riscos e o Fulham quase ampliou.

Insistente, o Arsenal conseguiu o gol de empate aos 24 minutos. Fábio Vieira levou um carrinho de Tete dentro da área, pênalti claro. Saka foi para a cobrança, venceu a catimba de Leno e empatou. A virada veio logo depois, aos 27. Nketiah e Fábio Vieira, que saíram do banco, fizeram jogada, finalizada pelo atacante inglês.

O Fulham até teve o zagueiro Bassey expulso, mas ainda assim não deu vida fácil para o Arsenal. Motor do time, o português João Palhinha finalizou de primeira após cobrança de escanteio e empatou o jogo aos 42 minutos. O Arsenal pressionou nos acréscimos, mas Traoré quase virou para o Fulham em contra-ataque, salvo por Ramsdale.

SOFRIMENTO EM MANCHESTER

Pela terceira vez em três jogos, o Manchester United sofreu em campo, mas saiu com a vitória contra o Nottingham Forest. Em Old Trafford, o time de Erik ten Hag perdia por 2 a 0 aos 4 minutos de jogo, mas conseguiu buscar a reação. O Manchester fica em quinto, com seis pontos. O Forest tem três pontos e está em 14º.

O início de jogo foi fulminante em Manchester. Em contra-ataque, Awoniyi disparou sozinho para o campo do Manchester United aos 2 minutos e abriu o placar, cara a cara com Onana. O zagueiro Boly cabeceou firme após cobrança de falta na área e fez 2 a 0 para o time visitante, quando o relógio ainda marcava 4 minutos.

O Manchester reagiu e diminuiu aos 17, com Eriksen desviando a bola após batida de Rashford. Casemiro teve a chance de empatar, mas perdeu uma grande chance debaixo do gol. No segundo tempo, o empate do volante brasileiro saiu de uma jogada ensaiada. Aos 7, Casemiro só completou a bola escorada por Bruno Fernandes. No lance seguinte, Antony quase empatou em finalização de fora, mas o goleiro Turner pegou.

Worrall foi expulso por impedir chance clara de ataque do Manchester, que ficou com um a mais. O volante brasileiro Danilo cometeu pênalti em Rashford na sequência. Bruno Fernandes cobrou firme, no cantinho e fez 3 a 2. O Nottingham pressionou muito após sofrer o gol e quase empatou na reta final, mas desta vez Onana fez defesa espetacular.

Também neste sábado, Brentford e Crystal Palace empataram por 1 a 1 em duelo londrino e o Everton foi derrotado em casa por 1 a 0 pelo Wolverhampton.