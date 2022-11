Tottenham busca a virada e leva a vaga na Liga dos Campeões; Bayern segue 100%

Em um jogo cheio de alternativas e com contornos dramáticos, o Tottenham conseguiu uma virada heroica no minuto final e garantiu a classificação na fase de oitavas de final da Liga dos Campeões com os 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha nesta terça-feira, na França.

O gol da classificação foi marcado pelo dinamarquês Hojbjerg após jogada iniciada pelo atacante Harry Kane. O juiz encerrou a partida logo em seguida.

O Grupo D terminou com o Tottenham como primeiro colocado com 11 pontos. O Olympique, que chegou a estar classificado quando vencia o confronto por 1 a 0, terminou em quarto lugar ao ceder a virada, somou seis pontos e não conseguiu vaga nem mesmo para a Liga Europa.

O duelo foi emocionante desde o início e o time francês saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo. Mbemba subiu sem marcação após escanteio da direita e cabeceou bonito: 1 a 0 aos 46 minutos.

A vitória parcial logo foi desfeita na volta do intervalo. Atrás do empate para voltar à liderança do grupo, o Tottenham também recorreu à bola aérea para estufar a rede adversária. Aos 8 minutos, Perisic cobrou falta na área pelo lado esquerdo e foi a vez de Lenglet, também de cabeça, deixou tudo igual, aos oito minutos.

Com a necessidade da vitória, o Olympique se lançou ao ataque e abriu espaços na defesa. Principal trunfo por sua velocidade, Lucas Moura passou a ser acionado pela direita para tentar virar o duelo. Aos 19 minutos, Harry Kane mostrou seu faro de artilheiro e virou a partida. O tento, porém, acabou sendo invalidado por impedimento.

O Olympique seguiu em cima, mas foi novamente o rival que esteve perto de balançar a rede em chute de Hojbjerg que carimbou o travessão. A partida ganhou contornos dramáticos.

Aos 37 minutos, Alexis Sánchez e Kolasinac desperdiçaram duas chances claras de gol para o Olympique. Quando tudo indicava que o duelo terminaria empatado, o Tottenham virou o jogo no apagar das luzes. Harry Kane conduziu a bola e achou um passe na medida para Hojbjerg bater firme, decretar a virada e classificação em primeiro no grupo.

Na outra partida do Grupo D, o Eintracht Frankfurt se classificou ao superar o Sporting por 2 a 1. O triunfo deixou o time alemão em segundo na chave com dez pontos. O time português, que terminou a fase de classificação com sete pontos, acabou em terceiro e vai disputar a Liga Europa.

NAPOLI GARANTE LIDERANÇA

Pelo Grupo A, o Liverpool fez valer o mando de campo e quebrou uma invencibilidade de 27 jogos e 13 triunfos seguidos do Napoli na temporada ao vencer o duelo desta terça-feira por 2 a 0. Os dois times terminaram a fase de grupos com 15 pontos. A liderança da chave, porém, permaneceu com os italianos graças ao 4 a 1 aplicado em Nápoles. Salah e Darwin Nuñez fizeram os gols da vitória inglesa.

No outro jogo do grupo, o Ajax bateu o Rangers por 3 a 1, somou seis pontos, e terminou a fase de classificação como terceiro do grupo e confirmando presença na Liga Europa. Beghuis, Kundur e Francisco Conceição anotaram os gols do time holandês enquanto Tavernier descontou para o Rangers, que terminou como lanterna da chave.

BAYERN 100%

Com seis vitórias em seis jogos, o Bayer confirmou o favoritismo ao derrotar a Inter por 2 a 0 nesta terça-feira. Jogando diante de sua torcida, o time construiu a vitória com um gol em cada tempo. Pavard, de cabeça, abriu o placar após cobrança de escanteio. Choupo-Moting definiu a vitória com um belo chute. Com dez pontos, a equipe de Milão ficou com a segunda vaga.

Na partida da chave, o Barcelona derrotou o Viktoria Plzen por 4 a 2, chegou aos sete pontos e terminou em terceiro lugar no grupo. O time espanhol, que já entrou sem chances de seguir na Liga dos Campeões, garantiu vaga na Liga Europa.