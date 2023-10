Tottenham bate Crystal Palace em dia de homenagens a Bobby Charlton e abre 5 pontos no Inglês

O Tottenham continua soberano no Campeonato Inglês. Em início arrasador de competição, fez mais uma vítima. Mesmo atuando no Selhurst Park, casa do Crystal Palace, em Londres, desencantou no segundo tempo para anotar 2 a 1 e somar cinco pontos de vantagem sobre Manchester City e Arsenal, que ainda jogam, na abertura da 10ª rodada. O jogo teve homenagem a Sir Bobby Charlton, ídolo inglês que morreu no último sábado.

Depois de passar o primeiro tempo sem nenhum chute no alvo, sofrendo com a forte marcação, o líder contou com um gol contra de Ward para abrir caminho à 8ª vitória em 10 partidas – soma outros dois empates, subindo para 26 pontos. O sul-coreano Son, agora na função de centroavante, definiu.

Os jogadores das duas equipes entraram com tarja preta no braço por luto ao ídolo do futebol inglês e do Manchester United, Sir Bobby Charlton, que morreu durante a rodada passada, no dia 21. Antes da partida ainda houve uma homenagem ao ex-jogador, com minuto de silêncio.

Com a bola rolando, o Tottenham não se intimidou por estar na casa do Crystal Palace e tratou de assumir a postura de ditar o ritmo do jogo. Com Son como centroavante e o brasileiro Richarlison aberto da direita, a ordem era ter a bola nos pés e buscar furar o paredão defensivo.

Bastante ofensivo, o líder assumiu o risco de dar o contra-ataque e quase pagou caro antes dos 10 minutos. Ayew deu o primeiro susto ao líder. Em contragolpe veloz, recebeu na direita e bateu forte para boa intervenção de Vicário, substituto do machucado Lloris. Logo depois, o goleiro fez mais uma defesa gigante, após giro rápido de Edouard, dentro da área.

Com dificuldade para chegar, a equipe de Ange Postecoglou apostava muito nas jogadas individuais de Madison. No entanto, estava complicado achar espaços. O camisa 10 até tentou ao ir ao fundo e cruzar para trás. Mas não encontrou Son. Faltavam espaços para um bom lance. Na área, o chute não encaixou e a bola foi muito longe.

Vindo de três vitórias seguidas no encontro, todas sem ser vazado, o Tottenham sabia que saindo na frente ficaria bem à vontade na partida, mas faltavam capricho e finalizações. O time foi ao intervalo sem nenhum chute no gol.

Para não repetir a apresentação frustrante dos 45 minutos iniciais, o Tottenham modificou a escalação e a postura. Com a entrada do brasileiro Emerson Real na vaga de Ben Davies, os visitantes ficaram mais ofensivos e não demoraram a abrir o marcador.

Aos sete minutos, cruzamento para trás de Sarr e finalização de primeira de Madison que mais uma vez ia fora do alvo. O capitão do Crystal Palace, Joel Ward, acabou desviando no caminho e mandado contra as próprias redes.

O Crystal Palace precisou se abrir na busca pelo empate e pagou caro. Em bela trama pela esquerda, Madison achou Johnson, que acabara de entrar na vaga de Richarlison. O atacante tocou para o agora centroavante Son ampliar, aos 21 minutos. Ayew até diminuiu nos acréscimos, ao dominar no peito e bater forte. Mas o Crystal Palace não conseguiu o empate.