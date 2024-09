Toto Schillaci, artilheiro e melhor jogador da Copa de 1990, morre aos 59 anos - O Liberal

Morreu nesta quarta-feira, aos 59 anos, o atacante italiano Salvatore “Toto” Schillaci, artilheiro da Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália e vencida pela Alemanha. O ex-jogador lutava contra um câncer de cólon desde 2022 e estava internado no hospital Civico, em Palermo, há 11 dias.

Schillaci foi o responsável por seis gols da Itália durante o Mundial disputado em casa, torneio no qual a equipe anfitriã foi a terceira colocada. Além disso, foi eleito o melhor jogador do campeonato, superando o alemão Lothar Matthäus e Maradona, que ficaram com o segundo e terceiro lugares, respectivamente

Eliminada nos pênaltis pela vice-campeã argentina na semifinal, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar com gol de Toto, a Itália venceu a Inglaterra por 2 a 1 na disputa pelo terceiro lugar, e o artilheiro marcou de novo. O outro gol foi de Roberto Baggio, que se despediu do ex-companheiro nas redes sociais. “Adeus, meu querido amigo”, escreveu.

O goleador da Copa de 1990 tem apenas 16 jogos pela seleção italiana, só balançou a rede uma vez por sua nação nas demais partidas que disputou além do Mundial. Em clubes, vestiu as camisas de Messina, Juventus, Inter de Milão e do japonês Jubilo Iwata. “Tchau, Toto”, escreveu a Juventus no Instagram. “Você fez uma nação inteira sonhar durante as noites mágicas da Itália em 1990”, afirmou a Internazionale.

Todos os jogos do futebol italiano que serão disputados nesta semana terão um minuto de silêncio em homenagem a Toto, conforme anunciado pelo presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina.

“As celebrações incontroláveis, nas quais seu rosto era o símbolo da alegria compartilhada, permanecerão para sempre como parte do futebol italiano”, disse Gravina. “Toto foi um grande jogador, um símbolo de desejo tenaz e redenção. Seu futebol era cheio de paixão. E esse espírito destemido fez com que todos o apreciassem e o tornarão imortal.”

Primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni também se manifestou. “Obrigada pelas emoções que vocês nos deu, por nos fazer sonhar, celebrar, nos abraçarmos e torcer por nossa seleção”, escreveu a política na rede social X, antigo Twitter.