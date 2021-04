Toronto faz proposta ao Santos para contratar o atacante venezuelano Soteldo

O Toronto FC, equipe que disputa a Major League Soccer (liga norte-americana) fez uma oferta ao Santos de US$ 6 milhões (cerca de R$ 33,1 milhões) por 75% dos direitos econômicos do atacante Soteldo.

O alto salário e a possibilidade de disputar um campeonato que ganha força no cenário internacional seduzem o jogador venezuelano, que no ano passado teve propostas de Atlético-MG e Al Hilal, da Arábia Saudita.

O problema é que o Santos comprou 50% dos direitos do atleta no início de 2019 por US$ 3,5 milhões do Huachipato, da Venezuela, mas ainda não pagou a dívida, o que fez o clube chileno acionar a Fifa, causando uma punição que impede o time de Vila Belmiro registrar jogadores.

Em duas temporadas com a camisa santista, Soteldo, de apenas 1,60 metro de altura, ganhou a confiança dos torcedores pelo belo futebol apresentado em campo e se tornou um dos líderes da equipe na campanha que culminou com o vice-campeonato da Copa Libertadores em 2020.