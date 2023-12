Torneio de Beach Tennis de Americana começa neste sábado

Primeira edição do campeonato será promovida pela Secretaria de Esportes e terá participantes de várias cidades

Começa neste sábado (2), às 8h30, a primeira edição do Torneio de Beach Tennis de Americana, na orla da Praia dos Namorados. Promovido pela Secretaria de Esportes, a competição terá entrada gratuita e contará com 160 atletas de diferentes cidades. O torneio também será disputado no domingo (3).

Secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, mostra lugar da competição ao prefeito Chico Sardelli e ao vice, Odir Demarchi – Foto: Secom / Divulgação

De acordo com a prefeitura, estão confirmados competidores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, São Paulo, Guarujá, Brotas, Capivari, Sumaré, Rafard, Votuporanga e Mogi Mirim, entre outros municípios. Além dos jogos, haverá atrações musicais ao longo do fim de semana.

As 80 duplas inscritas na competição estão divididas em sete categorias, sendo três masculinas e três femininas, além de uma mista. As quatro melhores duplas de cada categoria receberão troféus e brindes, enquanto nas categorias “A” haverá ainda premiação em dinheiro.

Ao todo, serão cinco quadras para disputa dos jogos, assim como praça de alimentação completa com food trucks, tenda de hidratação, mesa de frutas, arquibancadas e espaço kids. Além disso, também terá fisioterapia, duchas, banheiros e vestiários disponíveis.

“Estamos preparando um evento de alto nível, com uma grande estrutura de apoio, quadras com material novo e várias opções de gastronomia, entretenimento e lazer para toda a família”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.