Torneio de Beach Tennis atrai 1,5 mil pessoas na Praia dos Namorados, em Americana

Evento foi realizado no sábado e no domingo; veja a relação dos vencedores de cada categoria

A primeira edição do Torneio de Beach Tennis de Americana reuniu 1,5 mil pessoas na Orla da Praia dos Namorados, no último fim de semana. Entre sábado (2) e domingo (3), 164 atletas estiveram em ação para a disputa de sete categorias diferentes, em competição promovida pela Secretaria de Esportes.

O dia de abertura contou com as categorias Masculino A, Masculino B, Feminino A e Feminino C em quadra. No domingo, por fim, competiram as categorias Masculino C, Feminino B e Misto C.

Evento foi realizado na orla da Praia dos Namorados – Foto: Secom / Divulgação

Além de Americana, estiveram presentes participantes de diversas cidades, como Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, São Paulo, Guarujá, Brotas, Capivari, Sumaré, Rafard, Votuporanga e Mogi Mirim.

As quatro melhores duplas de cada categoria foram premiadas com troféus e brindes. No entanto, nas disputas do Masculino A e Feminino A, as melhores duplas ainda foram contempladas com uma quantia em dinheiro. A premiação começou em R$ 200 e foi até R$ 1 mil para os primeiros colocados.

Ao todo, foram utilizadas cinco quadras para o torneio. Além disso, o evento contou com praça de alimentação, espaço kids e estrutura de vestiários para os participantes. Ainda houve atrações musicais durante o fim de semana.

Torneio atraiu 1,5 mil pessoas à orla da Praia dos Namorados – Foto: Dener Chimeli / Prefeitura de Americana

Próximas edições

O prefeito Chico Sardelli (PV) demonstrou satisfação com a edição de estreia do campeonato, alegando que deseja realizar novamente no ano que vem.

“Foi uma grande felicidade ver a nossa Praia dos Namorados tão movimentada neste final de semana. Estamos muito contentes com o sucesso desta primeira edição do Torneio de Beach Tennis e esperamos repetir nos próximos anos”, enalteceu.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, destacou a participação de atletas de outras cidades. “O prefeito nos pedia um evento desta modalidade, que vem crescendo cada vez mais em Americana, e agora se tornou realidade, com a participação de atletas de várias cidades. Agradecemos a todos que vieram jogar e prestigiar”, disse.

Confira os resultados por categoria:

Feminino A

1º Duda e Pietra

2º Manu e Giovana

3º Ana e Katarina

4º Thais e Gabriela

Feminino B

1º Maitê e Renata

2º Carol e Milene

3º Vanessa e Elena

Feminino C

1º Luana e Giovana

2º Fabiana e Débora

3º Fabiana e Daniela

4º Petrya e Mariana

Masculino A

1º Giovani e João Victor

2º Luis e Pedro

3º Eduardo e Marco

4º Thiago e Luiz

Masculino B

1º Paulo e Fernando

2º Alexandre e Tomás

3º Marcos Julio

4º Pietro e Léo

Masculino C

1º Enzo e Jaison

2º Fábio e Alexandre

3º Vitor e Davi Luchiari

4º Pedro e Jean

Mista C

1º Adamo e Amanda

2º Moncler e Vanessa

3º Lucia Meza e Gil

4º Giovana e Matheus.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.