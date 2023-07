Esporte Torcida organizada do Palmeiras protesta antes da partida com Fortaleza e pede por contratações

A principal torcida organizada do Palmeiras protestou na manhã deste sábado em frente à sede social do clube, em Perdizes, ao lado do Allianz Parque. O grupo gritou palavras de ordem, estendeu faixas e alugou um carro de som para repetir algumas frases ditas pela presidente Leila Pereira durante a campanha eleitoral de 2021. A maior cobrança são os reforços para o elenco de Abel Ferreira, que atravessa um momento delicado em campo: já são cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Na nota publicada em suas redes sociais, a Mancha Alviverde deixa clara a necessidade de reforçar o elenco: “A Copa do Brasil já foi. O Brasileiro ficou distante (14 pontos atrás do Botafogo). 10 jogadores já saíram e apenas 2 chegaram. A janela de contratações já caminha para o fim, e, enquanto nossos rivais vão se reforçando, o Palmeiras não contrata ninguém e ainda corre o risco de perder um de seus principais jogadores”.

Em frente à sede, o carro de som repetiu três frases: “Eu não acredito no bom e barato, isso não existe. Vocês viram o que aconteceu no passado. Futebol é investimento”. “O Palmeiras não precisa de reforços. A presidente pensa 24h em como fazer o Palmeiras melhor. Mexe com o torcedor do Palmeiras, mexeu comigo”. “Eu não vivo de futebol, eu sou uma empresária. O Palmeiras não precisa de reforços, quer melhor reforço que esse avião maravilhoso que estou proporcionando ao Palmeiras?”.

Este foi o terceiro protesto da torcida em menos de um mês, todos com o mesmo alvo: a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros. A cobrança vem desde a negociação do volante Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e a situação se agravou na última semana com a eliminação para o rival São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, com duas derrotas.

Na Copa Libertadores, o Palmeiras terá pela frente o Atlético-MG nas oitavas de final, com o segundo jogo dentro do Allianz Parque. No entendimento dos torcedores, a diretoria deve encontrar até lá jogadores para subir ainda mais o patamar do elenco, que este ano foi campeão paulista e da Supercopa. Porém o clube corre contra o tempo, pois a janela de transferências internacionais fecha em pouco menos de duas semanas, no dia 2 de agosto.

Precisando reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo neste sábado, às 16 horas, no Allianz Parque, contra o Fortaleza, pela 16ª rodada. O empate em 0 a 0 com o Internacional no último final de semana derrubou o clube para a sexta posição, com 25 pontos, mas ainda na cola no G4.